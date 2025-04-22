南投老人多長照需求增 暨大免費培訓照服員就近考照

南投縣老年人口突破十萬大關，高齡化程度全台第三高，為因應超高齡社會，強化縣內長照服務體系，國立暨南國際大學與愚人之友社會福利慈善事業基金會協力開辦免費照服員訓練班，首批25日結訓，7月辦理第二梯次，總計培育60人。

暨大指出，南投縣65歲以上老年人口已逾十萬人，高齡長者占比21.99%，已進入超高齡社會，對長期照護服務的需求面臨挑戰，更預期將逐年加劇，其中偏鄉與原鄉部落因地域及產業條件等特殊性，對高齡照護人才的需求更顯迫切。

暨大校長武東星說，為因應高齡化及偏鄉困境，該校鎖定培育在地人才成立長照原民專班，建置或勞動部認證的照顧服務員考場教室；今年更與愚人之友合作開辦免費照服員培訓，能就近完成訓練與考照，降低偏鄉居民投入照護產業的門檻。

愚人之友基金會執行長李希昌則說，照服員訓練課程涵蓋長照專業知識、實務技能及倫理觀念，並安排至埔里基督教醫院實習，結訓後媒合就業，協助進入長照職場，建立育才、訓練、就業兼具的在地人才培育模式，完善在地照護服務網絡。

武東星表示，暨大除了透過四年制學位學程培育專業人才外，同時善用校內訓練教室資源，與在地長照機構合作，培訓有意投入照護服務的社會人士、二度就業者及想學習第二專長的一般民眾，透過產學合作共同為南投培育更多照護人才。