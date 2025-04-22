舊衣回收三成淘汰 還見垃圾包、廚餘…社福團體感嘆難為

基隆市的舊衣回收箱由身心障礙者團體設置，去年回收量比前年減少兩成，原因是不少衣物老舊、破損甚至發霉，只能當垃圾處理。環保局提醒民眾協助回收「無破損、乾淨、穿不下」的衣物，提升舊衣回收效率與使用效益。

基隆市政府2011年制定身心障礙者團體從事舊衣回收管理要點，開放社福團體申設舊衣回收箱。2020年再將舊衣類公告為應回收項目，民眾也可以把舊衣交由環保局清潔隊資源回收車處理。

環保局統計，2023年全市有78個舊衣回收箱，回收753噸舊衣，2024舊衣回收箱增加到87個，但回收量下滑到603公噸。

基隆市7個社福團體合成的七礙聯盟協會理事長陳志龍說，投入舊衣回收工作並不輕鬆，利潤空間也越來越小，原因是民眾送來的舊衣，有些過於老舊，或有破洞，甚至已發霉，增加整理的時間。估計現在大約三成回收的舊衣要淘汰，能交給上游業者銷售到國外的數量減少。

回收業者指出，舊衣回收去化管道越來越少，國外已有廠商現不收受夾克、外套等舊衣，使得無法外銷的舊衣變為垃圾，還要花錢送進焚化廠處理，增加額開開銷。

七礙聯盟開車巡迴各地回收舊衣回收的黃姓男子說，每個回收箱每周收2到3次，回收量較多的回收箱，要再追加1到2次，否則回收箱滿了，民眾也舊衣物放在回收箱外，回收箱就變成「髒亂點」。

黃姓男子表示，如果是因為回收箱滿了，或是老人家無力把舊衣物投入箱內，暫時堆放在回收箱旁不難處理，麻煩的是有人直接把垃圾袋塞進回收箱，或是棄物回收箱旁，過去還曾在舊衣回收箱看廚餘，部分民眾的素質令人搖頭。

為了提升舊衣回收效益，環保局近期到多處社區辦理資源回收宣導說明會，讓民眾更加了解舊衣分類項目內容，並將經過清潔整理，並可使用的外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套和西裝等，投入舊衣回收箱，或是交給清潔隊資源回收車，也可透過「全國不用品藏寶地圖」尋找合法回收店家。破損、老舊的衣物不具回收價值，不用回收。