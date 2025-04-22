夢中解函數！20億威力彩頭獎得主 數字這樣找

今年2月底開出頭獎獎金20.07億元威力彩，厲害的中獎人以包牌方式，一舉囊括頭獎、二獎、三獎、四獎，中獎人3月底把20.2億元獎金領走，並且透露包牌的號碼來源，原來是財神爺先給了函數題，再夢到暴風雨與雨過天晴。

台彩總經理謝志宏22日表示，中獎人是一對父女，爸爸約50多歲，女兒20多歲，爸爸是資深彩迷，但平常偏好刮刮樂，今年過年期間玩了6次刮刮樂，每次都買2千元，每次5千元，讓他感覺今年運氣會很好。

過年期間的威力彩連摃累積高額獎金，中獎人夢到4項吉兆：棺材，血光之災，白色蟒蛇，以及財神爺，從夢境中找出數字，透過2100元的包牌投注方式，幸運中了20億元，威力彩史上第六大獎。

中獎人很大方，捐出1億元，9千萬元捐給中信慈善基金會信扶專案，500萬元捐給肝病防治基金會、500萬元捐給報導者文化基金會。