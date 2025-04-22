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中西醫併行治療 58歲男肝癌腫瘤3公分縮小剩0.9公分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天寶中醫診所院長林襄穎表示，中醫治療肝癌可以與西醫併行。記者游振昇／攝影
天寶中醫診所院長林襄穎表示，中醫治療肝癌可以與西醫併行。記者游振昇／攝影

台中58歲吳姓男子患C型肝炎多年已轉變成肝癌，經3次動脈栓塞肝癌腫瘤仍長大，腫瘤大的3公分，小的2公分；他由中、西醫併行治療，經中醫治療8個月後回醫院電腦斷層檢查，肝癌腫瘤變小，只剩下一顆0.9公分。

天寶中醫診所院長林襄穎表示，國人十大癌症死亡排名，肝癌名列前茅，除了西醫手術、動脈栓塞、放療、標靶、免疫療法外，還有中醫可有效控制肝癌。

58歲吳姓男C型肝炎患者，已轉變成肝癌，經3次動脈栓塞但肝癌腫瘤仍長大，肝癌腫瘤大的3公分，小的2公分。

林襄穎說，經把脈問診後發現，吳男脈象沉弦，體力不佳，腹部脹氣，氣色青黑，診斷他是「氣滯血瘀、肝脾不和」的中醫體質類型，使用「行氣活血、疏肝健脾」治療法則。

治療過程，吳男精神體力變好，腹脹消失，氣色也逐漸好轉，中醫治療8個月後他回到醫院電腦斷層檢查，肝癌腫瘤變小，只剩下一顆0.9公分。

林襄穎表示，中醫治療肝癌可以與西醫併行，不論是手術切除、或正在接受動脈栓塞、放療、標靶，甚至是免疫療法，都可與中醫治療併行，不會衝突。

她提醒肝病患者，肝癌最忌諱飲酒，不可服用來路不明藥物，應減少醃漬食物及不新鮮食物，可能含有黃麯毒素類食品也要少碰，禁忌熬夜及過度疲勞。

中醫 肝癌 腫瘤

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