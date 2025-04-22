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未清腸乾淨影響大腸鏡檢查 AI輔助「揪出」危險息肉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林德福醫師表示AI影像辨識系統輔助大腸鏡檢查，可以讓每次檢查更精準。圖／大千綜合醫院提供
林德福醫師表示AI影像辨識系統輔助大腸鏡檢查，可以讓每次檢查更精準。圖／大千綜合醫院提供

55歲劉姓男子參加國健署補助的糞便潛血檢查，結果呈陽性，進一步到醫院接受大腸鏡檢查，但檢查當天腸道清得不夠乾淨，部分腸道仍有液態狀糞便，影響檢查效果。幸好醫師搭配人工智慧AI影像辨識系統，及時發現被糞便覆蓋處有一顆約0.5公分的小息肉，經切除後病理化驗，證實為腺瘤性息肉，是大腸癌的前期型態，如果未及早處理，日後恐轉變為惡性腫瘤。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，大腸直腸癌的發生率與死亡率居高不下，大腸腺瘤早期發現與切除是預防大腸直腸癌的關鍵；大腸鏡一直是最準確的檢查方式之一，能即時觀察腸道內部並切除異常病灶。但即使是經驗豐富的內視鏡醫師，也可能在檢查過程中遺漏約10-20%的腺瘤，特別是比較小或扁平的息肉，AI影像辨識系統的導入也提升醫師發現大腸腺瘤的機率。

他指出，國際研究顯示人工智慧AI影像辨識系統有4大優點，包括提升約20%的腺瘤偵測率、可降低55%的腺瘤遺漏率、即使是小於5mm的微小病灶也能被系統及時提示、有效增加每次檢查中被發現的腺瘤數量。

林德福醫師建議有以下情況的民眾可考慮接受AI系統輔助大腸鏡檢查，第一為50歲以上民眾或家族有大腸癌病史者，建議定期接受篩檢；糞便潛血檢查陽性者；曾發現大腸息肉或腺瘤者，需定期追蹤；曾罹患大腸癌者，需定期檢查以防復發；有下消化道出血，或不明原因的缺鐵性貧血者；長期腹瀉、腹痛、排便習慣改變等症狀者。

他表示，AI影像辨識系統可說是醫師的最佳助手，檢查過程中會主動提醒可能的病灶位置，此次個案雖然檢查條件不理想，但在AI系統輔助下，還是能發現小顆的腺瘤性息肉，藉由AI輔助大腸鏡檢查與醫師的專業判斷，可讓每次的大腸鏡檢查更精準且更有保障。

林德福醫師表示透過AI影像辨識系統輔助，發現患者有腺瘤性息肉，必須立即切除。圖／大千綜合醫院提供
林德福醫師表示透過AI影像辨識系統輔助，發現患者有腺瘤性息肉，必須立即切除。圖／大千綜合醫院提供
AI影像辨識系統發現大腸息肉後，即時在畫面中提示（白色框）。圖／大千綜合醫院提供
AI影像辨識系統發現大腸息肉後，即時在畫面中提示（白色框）。圖／大千綜合醫院提供

大腸鏡檢查 息肉 醫師

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