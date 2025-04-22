快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

長榮10月3日起直飛達拉斯 每周3班、今起開放購票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空將於10月3日開闢桃園-達拉斯直飛航線，以波音777-300ER執飛，即日起可於長榮航空官網訂位及購票。（長榮提供）
長榮航空將於10月3日開闢桃園-達拉斯直飛航線，以波音777-300ER執飛，即日起可於長榮航空官網訂位及購票。（長榮提供）

長榮航空（2618）22日宣布，自10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班的飛航服務，北美將增加至9個客運航點，每週將達90個航班往返北美地區，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，更可利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市，創造更多便利性；自今日起民眾可至長榮航空官網訂位及購票。

孫嘉明表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一，此次開闢達拉斯客運直飛航線，讓我們成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，更可利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市，創造更多便利性。

長榮航空桃園-達拉斯航線以波音777-300ER機型飛航。長榮航空達拉斯航線為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，有效發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。

長榮航空表示，達拉斯是美國第四大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過 830 萬人，也是超過 20 家財富 500 強公司總部的所在地，涵蓋了能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，顯示出該地區商業活動的多元化與活力；達拉斯周邊地區也有豐富的文化景點和旅遊資源，包含佩羅特自然與科學博物館、重逢塔及NBA球隊達拉斯獨行俠主場-美國航空中心球館等，吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，也促進了台美之間的商業交流與合作。

長榮航空說，達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及10月3日開航的達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城市，除了滿足不同客群需求，也讓旅客安排行程更加便利靈活。

德州 美國 航線 長榮航空

延伸閱讀

時機不對 港總商會、新民黨延後訪美 國泰首航達拉斯不變

影／長榮再增日本航點 今天首航桃園-神戶航線

NBA／唐西奇重返達拉斯受矚目 創耶誕節外最佳收視

唐西奇重返獨行俠啟示錄 湖人奪冠之路正要開始！

相關新聞

牙膏含鉛引恐慌 譚敦慈：刷牙前先做「這件事」更護牙

近期一項美國的民間研究調查，市面上有高達9成的牙膏產品被檢驗出含有鉛，以及砷、汞等重金屬，甚至兒童牙膏也上榜。「無毒教母...

影／百餘名藥師批衛福部 為無專業背景者開後門賣藥

藥師公會全國聯合會百餘名藥師，上午到衛生福利部前陳情抗議。不滿衛生福利部3月18日發布的「衛部中字第1141860113...

長榮航北美布局再出招 10月3日起直飛美國達拉斯

長榮航空（2618）強化北美布局，10月3日起直飛美國達拉斯，唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點，每周90班直飛北美9大航...

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

為響應2025世界地球日，聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會與太極門氣功養生學會合辦線上論壇，強調全球在2030...

「尋常之外」融合科技與藝術 邀觀眾翻越偏見與限制

當我們習以為常的生活動作，對某些人而言卻是艱鉅挑戰，當一句問候、一場溝通都需要透過「眼神」才能實現—你是否能想像這樣的世...

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，由新北市長侯友宜及北台7縣市代表宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。