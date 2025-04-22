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小心中暑 粉專：大台北中午可達36度以上高溫 本周最熱一天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大台北、北部內陸、南部內陸中午高溫可達36度以上。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
大台北、北部內陸、南部內陸中午高溫可達36度以上。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天上午10時53分台南市玉井出現33.3度高溫，屏東縣高雄農改測站也有33.1度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天西南風偏強，大台北、北部內陸、南部內陸中午高溫可達36度以上，也是本周最熱的一天，室外活動預防中暑、熱傷害。

中央氣象署發布高溫資訊，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號。

氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象署 防曬 高溫

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