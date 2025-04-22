教宗肺炎康復卻驟逝 醫曝1事很重要：出院後三個月仍脆弱

羅馬天主教教宗方濟各於21日辭世，享壽88歲。他曾在今年2月因肺炎住院，經過38天治療後才返家休養。根據梵蒂岡發布的死亡證明，死因為腦中風導致昏迷與心臟衰竭，消息一出震驚全球。

對此，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書發文指出，此事對他而言有兩層意義。首先是醫療上的警示：「感染肺炎後，並不是出院就沒事」。他表示，教宗2月就曾感染肺炎，3月傳出康復，然而高齡患者在肺炎後常伴隨長期後遺症，「老人每得一次肺炎，呼吸功能就潛在衰退一個層次」。

姜冠宇進一步指出，臨床上不乏長者在出院後一到兩個月內病逝的案例，這也凸顯出「後急性期」照護的重要性。肺炎雖已治癒，但病後最脆弱的狀況可能長達三個月。他坦言，多數國家包括台灣在照護制度與資源上，仍難以全面支援這段恢復期的需求。

此外，他也點出另一層意涵為外交關係，「梵蒂岡與台灣目前仍維持邦交，這也是我國政府降半旗致哀的原因之一」，姜冠宇表示，在當前國際局勢動盪之際，期盼台灣的教會組織能持續收到教廷方面的正式通知，「但願不會發生意想不到的狀況」。

根據高雄榮總高齡醫學中心說明，急性後期照護（Post-acute care, PAC）主要是替代醫學中心持續住院的治療方案，讓病患在急性疾病治療完成後依然能接受適當的照顧。其中，高齡者更是急性後期照護的主要對象，在急性後期照護之下，他們可透過高強度復健回復到功能自主狀態，方能有效減少再入院、失能與死亡風險，及入住長照機構的機會。