快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗肺炎康復卻驟逝 醫曝1事很重要：出院後三個月仍脆弱

聯合新聞網／ 綜合報導
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。美聯社
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各於21日辭世，享壽88歲。他曾在今年2月因肺炎住院，經過38天治療後才返家休養。根據梵蒂岡發布的死亡證明，死因為腦中風導致昏迷與心臟衰竭，消息一出震驚全球。

對此，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書發文指出，此事對他而言有兩層意義。首先是醫療上的警示：「感染肺炎後，並不是出院就沒事」。他表示，教宗2月就曾感染肺炎，3月傳出康復，然而高齡患者在肺炎後常伴隨長期後遺症，「老人每得一次肺炎，呼吸功能就潛在衰退一個層次」。

姜冠宇進一步指出，臨床上不乏長者在出院後一到兩個月內病逝的案例，這也凸顯出「後急性期」照護的重要性。肺炎雖已治癒，但病後最脆弱的狀況可能長達三個月。他坦言，多數國家包括台灣在照護制度與資源上，仍難以全面支援這段恢復期的需求。

此外，他也點出另一層意涵為外交關係，「梵蒂岡與台灣目前仍維持邦交，這也是我國政府降半旗致哀的原因之一」，姜冠宇表示，在當前國際局勢動盪之際，期盼台灣的教會組織能持續收到教廷方面的正式通知，「但願不會發生意想不到的狀況」。

根據高雄榮總高齡醫學中心說明，急性後期照護（Post-acute care, PAC）主要是替代醫學中心持續住院的治療方案，讓病患在急性疾病治療完成後依然能接受適當的照顧。其中，高齡者更是急性後期照護的主要對象，在急性後期照護之下，他們可透過高強度復健回復到功能自主狀態，方能有效減少再入院、失能與死亡風險，及入住長照機構的機會。

姜冠宇 梵蒂岡 羅馬 肺炎 醫學中心

延伸閱讀

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

美債、美元崩跌早有預謀？ 專家掀川普底牌：打一場貨幣大戰

「天生勞碌命」四生肖女很難躺平！蛇女強人、2動物早年辛苦...幸福在後頭

三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮

相關新聞

牙膏含鉛引恐慌 譚敦慈：刷牙前先做「這件事」更護牙

近期一項美國的民間研究調查，市面上有高達9成的牙膏產品被檢驗出含有鉛，以及砷、汞等重金屬，甚至兒童牙膏也上榜。「無毒教母...

影／百餘名藥師批衛福部 為無專業背景者開後門賣藥

藥師公會全國聯合會百餘名藥師，上午到衛生福利部前陳情抗議。不滿衛生福利部3月18日發布的「衛部中字第1141860113...

長榮航北美布局再出招 10月3日起直飛美國達拉斯

長榮航空（2618）強化北美布局，10月3日起直飛美國達拉斯，唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點，每周90班直飛北美9大航...

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

為響應2025世界地球日，聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會與太極門氣功養生學會合辦線上論壇，強調全球在2030...

「尋常之外」融合科技與藝術 邀觀眾翻越偏見與限制

當我們習以為常的生活動作，對某些人而言卻是艱鉅挑戰，當一句問候、一場溝通都需要透過「眼神」才能實現—你是否能想像這樣的世...

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，由新北市長侯友宜及北台7縣市代表宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。