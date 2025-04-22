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介紹台灣民間信仰 中華郵政4月25日發行114年版郵票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政4月25日將發行「台灣民間信仰郵票（114年版）」1套4枚，面值均為8元。圖／中華郵政提供
中華郵政4月25日將發行「台灣民間信仰郵票（114年版）」1套4枚，面值均為8元。圖／中華郵政提供

為介紹台灣民間信仰中華郵政公司繼2022年發行「台灣民間信仰郵票」後，續以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主題，今年4月25日再發行「台灣民間信仰郵票（114年版）」1套4枚，面值均為8元。

台灣民間信仰郵票（114年版）圖案包含福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩。福德正神為鄉土的守護神，面容慈祥，白長鬚，一手捧元寶，另一手執拐杖，職掌人民日常生活事務，通稱「土地公」。

關聖帝君為忠義之代表，多種行業的守護神，威武莊嚴，坐姿拂鬚，關刀矗立在旁，為儒、釋、道三教俱奉之神，俗稱「關公」；玉皇上帝為天界至高之神，主宰眾神，上掌三十六天，下握七十二地，帝王之相，霞帔為黃，雙手持笏，俗稱「天公」。

觀世音菩薩是慈悲的象徵，因尋聲救苦、慈悲應化的願力，而深入民心，右手持楊柳，左手持淨瓶，遍灑甘露，度脫眾生，俗稱「觀音佛祖」。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於4月23日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局（https://www.post.gov.tw）或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，也可向各地郵局預約購買。

中華郵政 民間信仰 郵局

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