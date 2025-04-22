思覺失調治療新發現 玉里藥師研究登國際期刊

衛生福利部玉里醫院藥師黃輝慶與中國醫藥大學教授吳世欣合作完成重要醫學研究，發現部分思覺失調症患者因基因差異，使用特定藥物「氯氮平」後，罹患肺炎風險會大幅提升。

這項研究成果已刊登於國際學術期刊「Schizophrenia Research」，為未來發展「個人化醫療」提供新方向，讓台灣本土研究在世界醫學領域中嶄露頭角。

衛生福利部玉里醫院今天發布訊息表示，資深藥師黃輝慶與吳世欣教授的研究，分析2011至2020年之間、共30名長期使用「氯氮平」藥物的思覺失調症患者，發現某一類基因型的患者，罹患肺炎機率是他人的11倍，未來有機會作為肺炎風險預測指標，幫助醫師用藥前提早預防。

「氯氮平」是一種常用於治療嚴重思覺失調症的藥物，對症狀控制有明顯成效，但有些患者在使用後會出現副作用，如發燒、肺部感染等，甚至引發肺炎，嚴重時可能危及生命。

黃輝慶說明，此研究特別關注人體內一種稱為「瘦素受體」的基因，它會影響身體免疫與發炎反應，若基因中出現特定變異，就可能導致身體對藥物反應不同，增加感染風險。過去藥物治療多為一體適用，但現在醫學發展邁向「個人化醫療」，也就是根據每個人基因差異，調整藥物種類與劑量，讓治療更有效、安全，也能減少不必要的副作用。

黃輝慶指出，這項研究是全球第一個針對「瘦素受體基因」與「氯氮平」副作用（如肺炎）之間關聯所做的探討，未來若能廣泛應用於臨床，可望在病患開始服藥前先行基因篩檢，找出高風險族群，提前防範，降低住院與死亡率。

玉里醫院院長簡以嘉表示，此研究是全球首次探討瘦素受體基因的多型性，與使用「氯氮平」病患發生肺炎風險之間的相關性，研究成果將有助於發展台灣本土的個體化醫療。未來醫院將持續強化與學術機構的合作，將研究成果轉化為實際照護策略，讓病患在偏鄉也能享有最佳的醫療保障。