快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

1個月逆轉30年糖尿病 她靠血糖監測發現飆高元凶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄。圖／中醫大新竹附醫提供
連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹70歲婦人為30年遺傳性第二型糖尿病患者，必須吃3種血糖藥、打2針長效胰島素控制血糖，雖然她已避開碳水化合物，但糖化血色素仍超標。醫師建議她使用血糖監測機，她才發現原來愛吃的水果讓她血糖飆高，在監測幫助下血糖恢復正常。

中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科醫師謝明蓁指出，過去測血糖每天要扎針，不只痛，也不知道什麼時候測量，還要搭配酒精棉片、針頭，紀錄也略顯麻煩。現在連續血糖監測，比較不侵犯式，只要黏貼一個約50元硬幣大小的裝置在手臂，用手機掃描，就可以知道當下的血糖值。

謝明蓁說，連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄，手機軟體可以自動繪製連續血糖的變化，一目瞭然，目前可置放連續24小時約兩周的時間。

謝明蓁說，該名患者裝了血糖監測後，發現只要吃了她愛吃的芭樂或聖女番茄等水果，血糖就會飆高，甚至可以飆到250，她過去以為只要不吃澱粉或碳水化合物食物就會降血糖，原來有些水果是升高糖指數的大魔王。

該名患者根據血糖監測數據，了解自己的血糖波動，學習如何調整飲食和運動，以及如何處理低血糖和高血糖的情況。科技發達可輔助慢性病提高病人的自我管理能力，減少糖尿病併發症的風險。醫師也可制定更為精確的治療計劃，並給予患者更具體的衛教指導，幫助患者改善血糖控制情況。

謝明蓁建議，糖尿病患者仍要均衡飲食，澱粉也不是完完全全不碰，可把精緻的澱粉，改成例如糙米或五穀等，原形食物的澱粉來源包括地瓜南瓜還是可以吃，只是份量仍要注意，要吃纖維就多吃蔬菜，搭配優質原型蛋白質，豆腐魚肉雞肉白肉等，以及多喝水，飲食要細嚼慢嚥，再加上運動，就可以降血糖。

新竹70歲婦人為30年遺傳性第二型糖尿病患者，雖她已避開碳水化合物，但糖化血色素仍超標。醫師建議她使用血糖監測機，她才發現原來愛吃的水果讓她血糖飆高，在監測幫助下血糖恢復正常。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹70歲婦人為30年遺傳性第二型糖尿病患者，雖她已避開碳水化合物，但糖化血色素仍超標。醫師建議她使用血糖監測機，她才發現原來愛吃的水果讓她血糖飆高，在監測幫助下血糖恢復正常。圖／中醫大新竹附醫提供

患者 水果 糖尿病 醫師

延伸閱讀

吃很少血糖仍然高？營養師強調這件事超重要 分享3招穩定血糖

醫提醒1款吐司吃2片熱量飆高 「血糖震盪」對2族群很不利

餐前喝水助減重也控血糖！專業建議「一喝法」大降空腹血糖

每天吃蛋罹糖尿病風險增六成？營養師詳解如何吃雞蛋才能避免健康危害

相關新聞

教宗肺炎康復卻驟逝 醫曝1事很重要：出院後三個月仍脆弱

羅馬天主教教宗方濟各於21日辭世，享壽88歲。他曾在今年2月因肺炎住院，經過38天治療後才返家休養。根據梵蒂岡發布的死亡證明，死因為腦中風導致昏迷與心臟衰竭，消息一出震驚全球。

下雨後再洗車？污漬恐更難清除又傷車 氣象預報員告訴你正確時機

根據日媒「日テレNews」報導，日本最近進入多沙塵的季節，汽車車主普遍面臨愛車表面佈滿黃沙的困擾。氣象預報員古山圭子提醒，如果洗車時機和方式掌握不當，不只無法清潔，還可能讓黃沙變成「塊狀泥土」黏在車上，甚至留下難以去除的污漬。

介紹台灣民間信仰 中華郵政4月25日發行114年版郵票

為介紹台灣民間信仰，中華郵政公司繼2022年發行「台灣民間信仰郵票」後，續以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主...

五一勞動節全國一致休假有譜？卓揆：努力明年達成

有關五一勞動節是否達到全國一致休假問題，行政院長卓榮泰22日表態，自己相當願意這麼做，但還是要聽取勞資雙方意見，今年就實...

王大陸入伍表現曝光！網友大讚：太猛、為榮譽假很拚命

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役。不少粉絲關心他在軍中表現，據內政部替代役訓練及管理中心昨公...

網路人氣標章上線！2025全台十大商圈人氣揭曉

這些商圈你走過幾個、吃過幾攤？哪裡好吃好逛通通列給你，沒踩點就等於白來啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。