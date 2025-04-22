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五一勞動節全國一致休假有譜？卓揆：努力明年達成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
有關五一勞動節是否達到全國一致休假問題，行政院長卓榮泰22日表態，自己相當願意這麼做，但還是要聽取勞資雙方意見。記者邱德祥／攝影
有關五一勞動節是否達到全國一致休假問題，行政院長卓榮泰22日表態，自己相當願意這麼做，但還是要聽取勞資雙方意見。記者邱德祥／攝影

有關五一勞動節是否達到全國一致休假問題，行政院長卓榮泰22日表態，自己相當願意這麼做，但還是要聽取勞資雙方意見，今年就實施或許有困難，努力明年可以達成。

卓榮泰今赴立法院施政報告及備詢，會中，民進黨立委林宜瑾質詢時提到，針對五一勞動節應全國一致，先前雖然政院有請人事總處評估，但今年的五一勞動節要到了，不知道現在的進度與態度為何？是否有機會在今年就實施？

卓榮泰表示，目前在考慮的過程已經不再拘泥於115天或116天的放假日期上限，希望是衡量國內整體經濟情勢的轉變跟勞資之間更和諧的關係，其實他自己是很願意這麼來做，但是包括一些勞方的意見也都是要尊重，資方意見也需要尊重，如果今年就要上路實施或許有困難，我們努力在明年。

林宜瑾追問，那對於明年春節初四剛好在周五，是否有考慮要讓春節可以整體延續變成一個連假？卓榮泰表示會再考慮。

勞動節 卓榮泰 春節

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