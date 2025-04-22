今世界地球日環團見總統 籲見面不應只流於形式

「全國NGOs環境會議」從2004年舉辦至今已22年，依循慣例，總統每年4月22日會在總統府內接見環保團體聽取建言。環保團體今天將到總統府提出60件環保建言，也呼籲賴清德總統與環團見面不應只流於形式，更希望總統接地氣，讓相關政策更貼近環團建議。

代表出席全國NGOs環境會議的環保團體，在今天4月22日地球日於總統府晉見總統，並向總統提出60件環境建言，今年新增60件提案，請總統責成相關部會列管推動，這次也是賴總統上任後首次與環保團體會面。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，高雄大林蒲居民長期生活在重工業汙染下，多數居民期待遷村，請政府盡速兌現遷村承諾，並將遷村與新材料循環產業園區環評脫鉤。此外，應速清除台南學甲爐碴，民進黨前中執委郭再欽非法掩埋的爐碴尚有28萬噸未清；並建議建立XRF現場稽查有害廢棄物的法規，及速修「廢棄物清理法」加重罰則，遏止不法傾倒。

全國NGOs環境會議溝通平台召集人、台灣公民參與協會創會理事長何宗勳表示，去年賴總統就職前夕，環團在地球日拜會，總計有111案列管，經過1年溝通有23案解列，還有88案列管，今年新增60案，總計148案，期盼總統對某些難度較高議題，如土地徵收、環評制度等，能協助部會突破盲點，持續往前進步。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠強調，國會藍白兩黨正加緊腳步準備強行修正「核子反應器設施管制法」，將運轉執照有效期間從40年延長到60年，面對這種含糊且輕率的沒收核安修法，行政部門應對立法院的不當修法表示反對；核安會更應堅定表達符合國際核安規範的現行條文及相關辦法不容任意修改，以為全民安全把關。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，總統應指示財政部積極推動碳稅接軌規畫。依財政部新完成的可行性研究報告建議以碳稅取代碳費，藉此提升國際形象、穩定財政收入及激勵企業創新，並打造公平、透明的稅制。此外，也呼籲檢討促參法對焚化爐的獎勵措施，取消不合理獎勵，促進真正減廢與資源循環運用。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，全國NGOs環境會議公布2025年3大迫切環境議題票選結果，「台電協和四接環評案」為環團票選第一名。協和四接爭議不僅是生態環境、港市發展議題，更是一個攸關國防安全、能源安全與城市安全的複合型爭議。總統應以國家安全與基隆港市安全為首要考量，責成國防部具體評估軍事攻擊、爆炸壓力與救災撤離等計畫。

惜根台灣協會專員李華萍強調，總統與環團見面不應只流於形式，希望透過公私協力，改善現有體制上的不完美，也希望總統接地氣，可讓土地政策更貼近環團建議。