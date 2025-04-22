王大陸入伍表現曝光！網友大讚：太猛、為榮譽假很拚命

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役。不少粉絲關心他在軍中表現，據內政部替代役訓練及管理中心昨公布的「第263梯次替代役之歌競賽」前3名影片，眼尖網友發現王大陸隸屬的14中隊拿下第一名佳績，直誇他的表現「太猛」、「為了榮譽假很拚命」。

王大陸因國防部2018年募兵制上路，應服替代役1年，隸屬一般替代役263梯14中隊，3月13日至台中成功嶺接受基礎訓練，據基礎訓練期程表，王大陸本月1日接受期末測驗及替代役之歌競賽，內政部替代役訓練及管理中心昨在YouTube釋出「替代役之歌競賽前3名精采片段」，王大陸隸屬14中隊拿下第一名佳績。