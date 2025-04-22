快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

王大陸入伍表現曝光！網友大讚：太猛、為榮譽假很拚命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
藝人王大陸（中）正在成功嶺服役。圖／本報資料照
藝人王大陸（中）正在成功嶺服役。圖／本報資料照

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役。不少粉絲關心他在軍中表現，據內政部替代役訓練及管理中心昨公布的「第263梯次替代役之歌競賽」前3名影片，眼尖網友發現王大陸隸屬的14中隊拿下第一名佳績，直誇他的表現「太猛」、「為了榮譽假很拚命」。

王大陸因國防部2018年募兵制上路，應服替代役1年，隸屬一般替代役263梯14中隊，3月13日至台中成功嶺接受基礎訓練，據基礎訓練期程表，王大陸本月1日接受期末測驗及替代役之歌競賽，內政部替代役訓練及管理中心昨在YouTube釋出「替代役之歌競賽前3名精采片段」，王大陸隸屬14中隊拿下第一名佳績。

有網友發現，王大陸在影片中，和同袍蹲在由紙箱等改造製作救護車上，隨後眾人高喊「14中隊給你們滿滿的大平台」，隨後有第二段表演，不少粉絲看完留言誇讚「王大陸太猛，14中隊大平台」、「王大陸為了榮譽假很拚命」。

藝人王大陸入伍後，眼尖網友發現王大陸隸屬的14中隊拿下第263梯次替代役之歌競賽第一名佳績。圖／翻攝自Youtube
藝人王大陸入伍後，眼尖網友發現王大陸隸屬的14中隊拿下第263梯次替代役之歌競賽第一名佳績。圖／翻攝自Youtube
藝人王大陸走過逃兵風波後，日前搭乘役男專車前往台中成功嶺服兵役。圖／本報資料照
藝人王大陸走過逃兵風波後，日前搭乘役男專車前往台中成功嶺服兵役。圖／本報資料照

影片 替代役 王大陸

延伸閱讀

王大陸快看！特斯拉門這樣開　柯震東親授2招免打司機

畫面太香！丫頭攜王大陸舊愛蔡卓宜&郭書瑤遊泰 「僅穿比基尼搭地鐵」雙球包不住

王大陸當兵「表現良好」放假出營！成功嶺門口未見人影　同梯曝他已被專車接走

王大陸逃兵毆運將 楊祐寧震驚：給他時間好好反省

相關新聞

教宗肺炎康復卻驟逝 醫曝1事很重要：出院後三個月仍脆弱

羅馬天主教教宗方濟各於21日辭世，享壽88歲。他曾在今年2月因肺炎住院，經過38天治療後才返家休養。根據梵蒂岡發布的死亡證明，死因為腦中風導致昏迷與心臟衰竭，消息一出震驚全球。

下雨後再洗車？污漬恐更難清除又傷車 氣象預報員告訴你正確時機

根據日媒「日テレNews」報導，日本最近進入多沙塵的季節，汽車車主普遍面臨愛車表面佈滿黃沙的困擾。氣象預報員古山圭子提醒，如果洗車時機和方式掌握不當，不只無法清潔，還可能讓黃沙變成「塊狀泥土」黏在車上，甚至留下難以去除的污漬。

介紹台灣民間信仰 中華郵政4月25日發行114年版郵票

為介紹台灣民間信仰，中華郵政公司繼2022年發行「台灣民間信仰郵票」後，續以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主...

五一勞動節全國一致休假有譜？卓揆：努力明年達成

有關五一勞動節是否達到全國一致休假問題，行政院長卓榮泰22日表態，自己相當願意這麼做，但還是要聽取勞資雙方意見，今年就實...

王大陸入伍表現曝光！網友大讚：太猛、為榮譽假很拚命

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役。不少粉絲關心他在軍中表現，據內政部替代役訓練及管理中心昨公...

網路人氣標章上線！2025全台十大商圈人氣揭曉

這些商圈你走過幾個、吃過幾攤？哪裡好吃好逛通通列給你，沒踩點就等於白來啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。