今天好熱恐極端高溫 明起2波鋒面接力 雷雨開轟大降溫

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天上午9時50分屏東縣三地門出現32.9度高溫，花蓮縣東華測站也有32.7度。

中央氣象署發布高溫資訊，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、新北市地區、南市地區、高雄市地區為黃色燈號。

氣象署表示，今天各地仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地夜晚清晨低溫普遍在23至25度，白天高溫更高一些，東半部約31到33度，西半部約33至35度，尤其東南部有焚風發生的機率，高溫可能達到38度，大台北局部地區、南部近山區或河谷溫度約36、37度，戶外活動應做好防曬並多補充水分。

明天鋒面影響，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；各地雲量增多、環境偏溼，雨勢最明顯的地區在中部以北，可能有較強對流帶來的局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

東北季風南下前，金馬地區及夜晚至清晨中部以北易有低雲或霧影響能見度，離島交通往返注意航班資訊。

周五、周六東北季風影響，北部及宜蘭天氣早晚氣溫較涼，周五整天約20度上下，其他地區溫度變化不大，華南雲雨區東移，各地降雨機率仍高；中部以北有範圍較廣的短暫陣雨或雷雨，迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，南部地區亦轉有零星短暫陣雨機率。

周日東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升至25度以上；附近環境仍偏溼，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一另一鋒面影響；各地天氣轉不穩定，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面通過，下周三、下周四水氣仍多，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨，鋒面通過時間不確定性大，隨時更新氣象署最新預報資訊。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。 西南風沉降影響，今天的天氣高溫炎熱。本報資料照片 今天高溫分布。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供