網路人氣標章上線！2025全台十大商圈人氣揭曉

哪個商圈還沒去？網路人氣標章已上線

《網路溫度計DailyView》全台商圈口碑排名每日更新，今日透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出的十大熱門商圈中，不乏夜市型商圈上榜。其中「大甲觀光商圈」更因媽祖遶境，網路討論度爆表。你猜得到，還有哪些人氣商圈也擠進榜單嗎？

No.10 宜蘭／羅東商圈

羅東商圈位於宜蘭縣羅東鎮市中心，以羅東夜市為核心，串聯公園路、中山路等周邊街區，聚集各式在地小吃、美妝服飾、百貨與文創店家，無論白天或夜晚都人潮不斷，熱鬧非凡。附近還有羅東林業文化園區與羅東車站，交通便利，吸引大量遊客與在地居民前來購物與休閒。無論是品嚐招牌三星蔥餅、羊肉湯，還是感受宜蘭慢活氛圍，羅東商圈都是不可錯過的熱門據點。網友分享，「花生捲冰淇淋超好吃」、「每次吃宜蘭三星蔥的產品，那個蔥數量都滿到震撼」。

No.9 新北／淡水老街商圈

翻攝FB／老店淡水魚丸阿給

淡水老街商圈位於台北市淡水區，是結合歷史、人文與美食的熱門旅遊景點。老街沿著淡水河畔延伸，擁有濃厚的復古氛圍與百年歷史建築，如紅毛城、滬尾砲台等地標。老街兩旁有各式小吃攤與紀念品店，阿給、魚酥、鐵蛋、酸梅湯等在地美食深受觀光客喜愛。黃昏時分，河岸夕陽美景吸引大量遊客拍照、散步。無論是白天逛街吃美食，或傍晚來場河畔夕陽散步，淡水老街都是台北近郊不可錯過的魅力商圈之一。網友分享，「淡水有一家福哥石頭餅，有50種口味，很好吃」、「淡水阿給很好吃」。

No.8 南投／清境商圈

清境商圈位於南投縣仁愛鄉，鄰近著名的清境農場，是熱門的高山旅遊與購物休憩地點。商圈沿著台14甲線分布，海拔約1,700公尺，氣候涼爽宜人。這裡聚集了各式特色民宿、在地餐廳與攤販，可品嚐雲南擺夷料理、香草茶飲、高山蔬果等當地風味。商圈內也有多處觀景平台與步道，能遠眺合歡山群峰與層層雲海，深受自由行與親子客群喜愛。

清境農場最具代表性的景觀之一，就是在青青草原上悠閒吃草、自在散步的可愛羊群。綿羊毛茸茸的模樣讓不少遊客直呼療癒，尤其在春夏草地翠綠時，羊群成群結隊走動的畫面彷彿置身歐洲牧場。農場每日定時舉辦「綿羊秀」，讓大小朋友都能近距離認識羊隻與畜牧文化。此外，遊客也能在指定區域餵食乾草，體驗與羊互動的樂趣。

翻攝FB／我們這一攤

六合夜市位於高雄市新興區，是南台灣最具代表性的觀光夜市之一，電視節目《我們這一攤2》由藝人胡宇威攜手苗可麗、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙，走訪全台各大夜市，推出不同的美食菜單，第7集前往六合夜市，帶來美味炸旗魚黑輪和甜不辣，在當地掀起一陣美食風暴。

六合夜市緊鄰美麗島捷運站，交通便利，有不少遊客推薦鄭家木瓜牛乳、莊記海產粥、光頭老闆的鐵板炒飯以及土魠魚羹，夜市整體環境動線清楚，馬路上擺放分類垃圾桶，不少店家也設有英文、日文菜單，對外國旅客相當友善。網友表示，「上次去有很多日本人跟韓國人，真的很熱鬧」、「夜市王跟實景節目帶出來的」。

No.6 台北／臺大公館商圈

YouTube／華南銀行 財不是你想的那樣

臺大公館商圈涵蓋台大校園、捷運公館站，藏著許多的平價美食、巷弄咖啡店、古著店和滿滿的青春氣息。想吃鹽酥雞、看獨立書店、順便裝個文青氣質？來這裡一趟準沒錯。旁邊還有自來水園區、寶藏巖藝術村，白天走文青路線，晚上逛夜市，週末來這邊放空、耍廢、踩點，整天不無聊！

華南銀行拍攝影片推薦公館商圈支援 TWQR 行動支付的特色店家，包含販售肉桂捲與手沖咖啡的 Half Coffee、有鰻魚飯與海鮮丼的小原田，以及主打冠軍烤布蕾的索菲烤布蕾，網友分享，「肉桂捲超級香非常好吃」、「最愛小原田日本料理」。

網路人氣標章

別只是跟風，《網路溫度計DailyView》推出「網路人氣標章」，用數據排名，帶你找到真正值得朝聖「人氣王」，下次出門，不踩雷、不踩空！

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下一次約會、出遊、排行程，不用煩惱，跟著「網路人氣標章」走，網友已經幫你篩好攻略，準備打卡就對了！

No.5 台中／一中街商圈

一中街商圈位於台中市北區，鄰近台中一中與中友百貨，是台中最具代表性的學生商圈之一。這裡聚集了各式平價小吃、流行服飾、文創商品與美妝飾品，除了美食攤販，也有不少話題餐廳與打卡小店，從下午到晚上人潮不斷，是台中人逛街、吃宵夜、買潮流單品的熱門地點。

人潮熱絡也引來宵小覬覦，今年1至3月短短90多天內，就有11頂安全帽遭竊，回顧2024年下半年，更已有53人受害。對此，轄區警方分析，許多民眾習慣將安全帽隨手掛在車把或座墊上，無形中成為小偷眼中的待宰肥羊，也助長竊盜歪風。網友表示，「連戴過的安全帽也要偷」、「我以為台灣只有抹布、雨衣跟鹹酥雞會被偷」。

No.4 台中／逢甲商圈

YouTube／大久保麻梨子的台灣生活

逢甲商圈位於台中市西屯區，以逢甲大學為中心，匯集上百家美食攤位、服飾店與文創小物，深受學生與觀光客喜愛。商圈內美食選擇多元，包括起司馬鈴薯、大腸包小腸、章魚燒、雞排等經典夜市小吃，是台灣夜市文化的代表地之一。

女星大久保麻梨子3月為電影版《孤獨的美食家》擔任宣傳大使，與男主角松重豊同赴逢甲夜市大啖台灣在地小吃，品嘗大甲芋頭冰的芋圓珍珠牛奶冰等美食，吸引不少粉絲留言，「台中逢甲夜市美食小吃多」、「看松重先生吃東西真的會很餓」。

No.3 台北／士林觀光夜市商圈

士林觀光夜市是台灣最具代表性的夜市之一，也是外國觀光客來台必訪的美食景點。夜市鄰近捷運劍潭、士林站，交通便利，匯集各式台灣經典小吃，如雞排、蚵仔煎、臭豆腐等，另外也有遊戲攤位，士林觀光夜市商圈是結合美食、娛樂與在地文化的熱門商圈，不論平日或假日皆人潮不斷。網紅法拉利姐張婷婷3月邊逛夜市邊開直播，吸引多達2.7萬網友觀看並累積近2千則留言，「好好笑」、「婷婷很久不見，居然還沒倒台」。此外，士林夜市3月出現一家沒有老闆的地瓜球攤位，想吃的客人得自己裝袋、找零，網友發文引來13萬人朝聖，還釣出老闆本尊回應，表示當天賣得不錯也沒少錢，「台灣人真的很善良」。

No.2 雲林／北港鎮形象商圈

北港鎮形象商圈範圍涵蓋北港朝天宮，周遭許多小吃，引起不少遊客討論，有網友分享一家名為「肉粽財」的小店，菜單超簡單，只賣麵、湯品和粽子三種品項。其中，最便宜的麵一碗只要10元，湯品則可選加餃子、丸子或綜合口味，同樣只要10元，超佛系價格讓人驚呼，「經濟實惠」、「誇張的價錢」。此外，有人開箱位在朝天宮旁邊的朝聖行旅，外觀是媽祖婆的頭冠，非常引人注目。網友表示，「很舒適」、「是休閒木系風格」。

No.1 台中／大甲觀光商圈

大甲觀光商圈聲量遠高於第二名，因為商圈範圍涵蓋大甲鎮瀾宮，又適逢媽祖遶境期間，吸引不少人潮造訪，因此累積不少聲量。

首先，4月4日媽祖起駕直播影片帶動商圈聲量激增，不少信徒表示，「天祐台灣」、「風調雨順，國泰民安」。接著，4月5日聲量達到高峰，主要是因為遶境活動的過程出現多次混亂，包括群眾推擠、毆打事件，以及遶境行程延誤長達7小時等問題，導致社群平台上不滿情緒迅速升溫。彰化市民生地下道前，是遶境沿途宮廟最密集、也是最容易出狀況之處，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自壓陣通過民生地下道，得知街頭發生衝突，他苦口婆心勸大家，「大甲媽出門是好事，大甲媽真歡喜，要保佑大家，大家要約束自己」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年3月15日至2025年4月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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