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教宗方濟各腦中風釀心臟驟停 醫曝恐是血栓打到這位置

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，一般來說，腦中風不至於立刻造成心臟衰竭，像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。圖為哈瓦那一名神父於已故方濟各肖像旁祈禱。法新社
衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，一般來說，腦中風不至於立刻造成心臟衰竭，像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。圖為哈瓦那一名神父於已故方濟各肖像旁祈禱。法新社

據紐約時報報導，羅馬天主教教宗方濟各於當地21日上午逝世，享壽88歲，梵蒂岡公布死亡證明指出，方濟各於21日上午7時35分（台灣時間同日下午1時35分）因腦中風陷入昏迷，並引發「不可逆的」心臟驟停而逝世。

衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，如有三高病史、心臟血管病史者，心臟功能不佳，特別容易出現心房顫動，這時心臟會將心血管內的血栓經血流送至腦部，引起腦中風，但腦中風不至於立刻造成心臟衰竭、心臟驟停，如果像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。

另，方濟各日前肺炎住院，是否也是造成心臟衰竭的原因？陳龍說，老年人身體機能衰退、免疫力不佳，如果又合併三高問題，身體長期處在慢性發炎，造成心血管硬化，如果這時又罹患肺炎，可能會加重全身發炎及原有病情，這時，更容易產生血栓，增加心肌梗塞、腦中風機會，如新冠肺炎疫情期間，許多年長者感染肺炎後，又引發腦中風、心肌梗塞而逝世。

心血管疾病與腦中風原本就是難兄難弟。」陳龍說，依研究顯示，患者心血管疾病的人引發腦中風的機率，是沒有心臟病史者的4至5倍，因此，年齡愈長，心血管疾病及中風的機會，也是直線上升。

至於，要如何預防心血管疾病、腦中風？陳龍建議，45、50歲以上民眾，若有心房顫動、心肌梗塞、腦中風等家族史者，應進行詳細的健康檢查，隨時注意身體狀況，完成健檢後，千萬不要自視年輕，輕忽健檢報告上的紅字，應盡速與醫師諮商，以改變生活習慣、定期追蹤。他提醒，平時也應多測量脈搏，可以利用智慧型手表等進行監測，一旦發現心律不整時，應盡速就醫，及早發現問題，及早治療。

心血管疾病 新冠肺炎 腦中風

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