台灣今天在暖區中 鄭明典：應該會有悶熱的感覺

台灣今天在暖區中，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出預測氣溫的距平圖，他表示，是相對的暖區，台灣在南風的暖區中，今天應該會有悶熱的感覺。

中央氣象署發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號。

氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。