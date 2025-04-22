台灣輪椅舞蹈團遠征荷蘭世界大賽 摘金奪銀傳回喜訊

2025年「荷蘭世界輪椅舞蹈國際公開賽」在荷蘭阿姆斯特芬市開賽，經過3天激烈競技，台灣選手以優異舞蹈實力，一舉拿下3金、2銀和1銅佳績。駐荷蘭代表處代表田中光夫婦在選手團抵荷第一時間就前往為選手加油打氣，荷蘭僑務委員曾仲殷在賽後，也專程攜帶蘭在地美食，祝賀台灣隊拿下好成績。

台灣選手團在中華民國輪體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭及教練蔡秀慧帶隊，本月18日遠征荷蘭參加這場世界輪舞蹈大賽，台灣選手郭文生及黃薏蓉以傑出的舞技和默契，為台灣隊奪下第一面雙輪椅標準及雙輪椅拉丁舞金牌。

郭文生再搭配年輕小將龔奕卉再拿下Combi標準舞(Combi Standard Class)金牌、銀牌及Combi拉丁銀牌，此外，選手蔡駿豪及黃薏蓉再攻下一城，搶下Combi標準及拉丁系列銀牌及銅牌。選手林俊宏及蘇羽晨也分別拿下多個項目的4、5名。