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台灣輪椅舞蹈團遠征荷蘭世界大賽 摘金奪銀傳回喜訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣輪椅上勇者在世界大賽場上，以曼妙拉丁舞姿，摘金奪銀，大放異采。記者蔡維斌／翻攝
台灣輪椅上勇者在世界大賽場上，以曼妙拉丁舞姿，摘金奪銀，大放異采。記者蔡維斌／翻攝

2025年「荷蘭世界輪椅舞蹈國際公開賽」在荷蘭阿姆斯特芬市開賽，經過3天激烈競技，台灣選手以優異舞蹈實力，一舉拿下3金、2銀和1銅佳績。駐荷蘭代表處代表田中光夫婦在選手團抵荷第一時間就前往為選手加油打氣，荷蘭僑務委員曾仲殷在賽後，也專程攜帶蘭在地美食，祝賀台灣隊拿下好成績。

台灣選手團在中華民國輪體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭及教練蔡秀慧帶隊，本月18日遠征荷蘭參加這場世界輪舞蹈大賽，台灣選手郭文生及黃薏蓉以傑出的舞技和默契，為台灣隊奪下第一面雙輪椅標準及雙輪椅拉丁舞金牌

郭文生再搭配年輕小將龔奕卉再拿下Combi標準舞(Combi Standard Class)金牌、銀牌及Combi拉丁銀牌，此外，選手蔡駿豪及黃薏蓉再攻下一城，搶下Combi標準及拉丁系列銀牌及銅牌。選手林俊宏及蘇羽晨也分別拿下多個項目的4、5名。

「荷蘭世界輪椅舞蹈國際公開賽」的前身始於1981年，2023年後移師阿姆斯特芬市舉行，今年共有來自20個國家超過200位選手同堂競技。我國選手21年前首度參賽，經多年培養及努力，20年後在相同國際大賽，表現耀眼，近日將載譽歸國。

台灣輪椅上勇者在世界大賽場上摘金奪銀，大放異采。記者蔡維斌／翻攝
台灣輪椅上勇者在世界大賽場上摘金奪銀，大放異采。記者蔡維斌／翻攝
僑務委員曾仲殷（後排左四）特致贈蘭當地美食點心，祝賀台灣代表隊優異表現。記者蔡維斌／翻攝
僑務委員曾仲殷（後排左四）特致贈蘭當地美食點心，祝賀台灣代表隊優異表現。記者蔡維斌／翻攝
台灣輪椅上勇者在世界輪椅舞蹈大賽場上，摘金奪銀，大放異采為國爭光。記者蔡維斌／翻攝
台灣輪椅上勇者在世界輪椅舞蹈大賽場上，摘金奪銀，大放異采為國爭光。記者蔡維斌／翻攝

荷蘭 輪椅 金牌

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