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要變天了 賈新興：明天開始雨神同行至下周一
明天午後即將變天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天開始，雨神同行至下周一。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天午後至周四受鋒面影響， 苗栗以北及宜花有局部短暫雨，南投亦有零星短暫陣雨。周五受鋒面影響，其中周五，雲林以北及宜花有局部短暫雨，雲林以南及台東亦有零星短暫雨。周六受華南水氣移入，雲林以北及宜蘭有局部短暫雨，雲林以南及花東亦有零星短暫雨。周日，桃園至台南及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
下周一西半部沿海有零星短暫雨，午後受另一波鋒面影響，台南以北及宜蘭有局部短暫雨，台南以南和花東亦有零星短暫雨。下周二，花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周三，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周四，午後中部山區及花東山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大，不確定性較高，留意最新的預報資訊。
短期氣候預測顯示，研判5月降雨以午後天氣型態為主， 觀察5月下旬環境條件。
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