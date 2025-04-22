疝氣復發難根治？達文西手術突破困境、重拾生活品質

腹股溝疝氣好發於高齡男性，若未及早治療，恐因腸道卡住壞死引發敗血症。醫師提醒，復發性疝氣或病況複雜時，可考慮使用達文西微創手術，視野清晰、手臂靈活，有助提高手術精準度與康復速度。

69歲林先生因左側腹股溝突起未就醫，病況惡化後緊急手術切除壞死腸段，未料術後一個月內再度復發，且雙側皆有疝氣。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天改採達文西手術修補疝氣口，並以人工網膜補強，術後當天即可下床，隔日順利出院。

陳昱天解釋，人體腹壁由皮膚、脂肪、筋膜、肌肉及腹膜構成，腹股溝疝氣是腹膜下腸道經由腹壁薄弱處或缺口突出形成囊袋。成因分為先天與後天，先天者多因腹股溝管未閉合，後天者則與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加因素有關。

陳昱天指出，根據統計，男性一生罹患腹股溝疝氣的機率約為27%至43%，女性則為3%至6%，台灣成年男性發生率約為女性9倍，好發年齡介於75至80歲之間。典型症狀包括腹股溝突起、沉重感或鈍痛，常於咳嗽、久站或用力時加劇。若突出腸道卡住，將造成腸阻塞，嚴重時恐壞死，引發敗血症，須立即手術。

陳昱天表示，診斷上以觸診為主，必要時輔以超音波或電腦斷層檢查。手術方式分為直接縫合或使用人工網膜補強，可透過傳統手術、腹腔鏡或達文西微創執行。其中，人工網膜修補可減少疝氣口張力，降低復發風險，對大型或復發性疝氣尤為重要。

林先生初次手術為緊急狀況，未使用人工網膜修補，術後不久便復發，且出現雙側疝氣。陳昱天指出，腹腔鏡在處理此類病例時，視野與操作空間受限，因此選擇達文西系統進行微創手術，不僅可精確修補，更能縮短恢復時間。