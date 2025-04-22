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84歲婦人虛累累走2步都喘 體外反搏後獲改善開心趴趴走

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師郭勛南（中）強調，體外反搏治療主要用於改善心臟血流。圖／亞大醫院提供
醫師郭勛南（中）強調，體外反搏治療主要用於改善心臟血流。圖／亞大醫院提供

84歲黃姓婦人有高血壓、糖尿病等慢性病，飽受胸痛之苦，走兩步就「虛累累」，就醫發現心室射出率僅20%，就醫確認是達嚴重心臟衰竭程度，考量年事已高，經接受非侵入性「體外反搏治療」，症狀改善，還能戶外散步半小時，讓家人欣喜不已。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師郭勛南說，心臟衰竭原因在於心臟無力無法打出足夠的血液滿足身體的需要，症狀包括容易喘、咳嗽、疲累，走沒幾步就得停下休息，甚至無法爬樓梯，嚴重者還會出現呼吸困難、水腫、心絞痛等。

郭勛南表示，部分患者初期症狀不明顯，常被誤以為是工作太累或精神不好，年長者更常誤以為是老化而輕忽病情，導致病況惡化耽誤就醫時間，等到發現時，心臟功能已經不可逆難以恢復正常。

黃女住院觀察，藥物治療仍無法顯著改善，不宜再做介入性手術，醫病討論後，接受35周、每周五天、每次一小時的「體外反搏治療」EECP，第三周治療結束後，患者明顯覺得胸痛減少、運動耐受度提高，療程結束後，精神、體力都變好，也找回之前的好心情。

郭勛南強調，體外反搏治療主要用於改善心臟血流，對於穩定性心絞痛或心臟病患者特別有效，原理是透過促進血液循環以提升心臟供氧效率，治療時患者會穿戴氣壓式的袖套，透過壓力反覆施加及釋放，藉由機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，在不增加心臟負荷的情況下，使得心臟冠脈血流量增加，幫助心臟更有效地工作。

郭勛南提醒，EECP適用對象以無法接受侵入性手術，或藥物長期治療效果不佳的患者為主，患者也需遵照醫囑服用心血管藥物、良好正常作息、飲食方式等，才能維持良好生活品質，降低各種心血管急症的發生風險。

心臟病 患者 手術 高血壓

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