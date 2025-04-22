今高溫顯著北部上看36度 明午後變天轉溼涼周五最冷

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天說，今天台灣位於鋒前暖區，環境西南風增強，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，北部高溫約31至36度。中、南部高溫約31至35度，東部30至33度，各地低溫約23至25度，另外台東地區可能有焚風出現機會，氣溫可能會更高。

明天中午前仍未有降雨發生，全台維持多雲或多雲時晴天氣，薛皓天說，中午鋒面開始接近，且海上有對流胞發展，屆時天氣轉不穩定，中部以北轉多雲或陰有短暫陣雨或雷雨天氣，局部地區會有較大雨勢機會，各地日雨量皆未達大雨等級。

氣溫方面，薛皓天說，明天因降雨且水氣及雲量增多，各地有些微降溫，北部及東北部氣溫約28至30度，中部以南地區因南方高壓勢力仍強，持續有30度以上高溫。

他表示，周四起大氣環境仍不穩定，鋒面通過後東北季風南下，中北部及東半部有稍降溫，北部地區迎鋒面降溫較明顯，高溫約25至27度，台中以南仍維持30度以上高溫，鋒面影響嘉義以北及東半部，天氣為多雲或陰有短暫陣雨或雷雨，南部為多雲或多雲時晴偶有短暫陣雨天氣。

周五、周六受東北季風及華南雲系影響，各地有短暫陣雨或雷雨，僅高雄屏東為多雲或多雲時晴天氣。薛皓天表示，氣溫進一步下降，中北部及宜花地區高溫21至24度，中部以南高溫約26至30度。

薛皓天表示，周六下半天華南雲系遠離及東北季風減弱，漸轉高壓迴流環境，中部及東半部仍有短暫陣雨機會，北部及南部轉為多雲或多雲時晴天氣。周日偏南到西南風較明顯，各地氣溫將回升，但仍有水氣移入，各地仍有短暫陣雨機會。

明天起天氣轉不穩定，薛皓天表示，先後受鋒面通過東北季風增強及華南雲系影響，各地有短暫雨及雷雨發生，本周降雨的日雨量在大雨等級以下，偶有局部短時較大雨勢的機會。

薛皓天表示，明天各地開始降溫，周五氣溫最低，中部以北稍偏涼，中南部仍感受悶熱，周日開始回暖，隨後下週一將有另一波鋒面通過。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 氣溫 鋒面 高溫

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