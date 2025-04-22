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濃霧籠罩金門！小三通全線停航、機場關場

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濃霧籠罩金門！小三通全線停航、機場關場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門一早又濃霧瀰漫，目前海空交通都受阻。記者蔡家蓁/攝影
金門一早又濃霧瀰漫，目前海空交通都受阻。記者蔡家蓁/攝影

金門今日清晨再度籠罩在濃霧中，導致海空交通全面停擺，小三通金門水頭往返廈門五通與泉州石井的航線，從上午7時45分起全面停航；金門尚義機場則因能見度僅剩500公尺，目前關場，所有航班無法起降。

金門縣港務處今早7點多發布停航公告指出，受濃霧影響，海域能見度不佳，經與陸方協調後，小三通往五通與泉州石井兩航線自7時45分起暫停航駛，恢復時間視天候狀況另行通知。

而金門尚義機場方面，目前能見度仍不足500公尺，且越來越低，遠低於民航起降安全標準的800公尺，機場暫時關閉，預估需待中午過後天候好轉才有望復航，不少旅客因行程受阻，只能在機場大廳耐心等待。

金門航空站提醒，近期金門受冷熱鋒面交會影響，天氣變化劇烈，建議旅客行前多留意氣象資訊，預作行程安排，以免耽誤行程。

金門一早又濃霧瀰漫，尚義機場目前關場中，請要搭機旅客多加留意。記者蔡家蓁/翻攝
金門一早又濃霧瀰漫，尚義機場目前關場中，請要搭機旅客多加留意。記者蔡家蓁/翻攝

小三通 機場 行程 金門

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