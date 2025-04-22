快訊

濃霧籠罩金門！小三通全線停航、機場關場

因應川普新政策 管中閔籲政府做好這件事

教宗遺願安葬羅馬聖母大殿 墳墓簡樸僅刻拉丁文名

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗、李登輝都因1病過世 蘇一峰：老人家5情況要警覺

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。美聯社
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各21日上午7時35分（台灣時間同日下午1時35分）逝世，享壽88歲。胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，教宗疑似先流感重症，後吸入性肺炎，嗆到食物後感染肺炎，一度使用呼吸器，治療了好幾個月而過世。我前總統李登輝也是喝牛奶時嗆到，後來在醫院住院半年後過世。

蘇一峰說，教宗因為身份的關係，要常常跟民眾接觸，也不能戴口罩，其實更容易被傳染呼吸道疾病。

為什麼肺炎容易重症？蘇一峰表示，肺炎感染肺部，容易缺氧致命；肺炎的感染源多樣化，從細菌病毒黴菌隱球菌結核菌等等，藥物選用複雜；肺炎不容易找到致病原，因為肺部深處的痰液不易取得；肺藥物濃度低，藥物注射血管到肺部濃度常常只剩3成。

「老人家肺炎常常不會發燒，不能用發燒當作診斷依據」，蘇一峰表示，老人家肺炎常常用「精神差」、「嗜睡」、「跌倒」、「昏迷」、「喘」來表現。

口罩 教宗 肺炎 蘇一峰 過世

延伸閱讀

前教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

陸配「好像來自中國就該死」 蘇一峰代曝心聲：台灣現在的氣氛很可怕

川普對台重課關稅 蘇一峰：腦殘安慰法台灣是骯髒15國

柯文哲腰痛每天8顆止痛藥 蘇一峰再猜：北所會做這件事

相關新聞

濃霧籠罩金門！小三通全線停航、機場關場

金門今日清晨再度籠罩在濃霧中，導致海空交通全面停擺，小三通金門水頭往返廈門五通與泉州石井的航線，從上午7時45分起全面停...

教宗、李登輝都因1病過世 蘇一峰：老人家5情況要警覺

羅馬天主教教宗方濟各21日上午7時35分（台灣時間同日下午1時35分）逝世，享壽88歲。胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示...

今熱如盛夏 吳德榮：將創今年最高溫、明午後轉雨降溫

今晨金馬及新竹有濃霧；中央氣象署發布濃霧特報，金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、金門及馬祖已...

等80年李再鈐史博館辦個展 憶「紅星事件」其實是粽子

97歲的李再鈐，從60歲開始，每天清晨4點都會驅車到海邊散步撿貝殼、等著看太陽從雲層中跳出的那一刻。「我就是在等這一刻，...

憂鬱自傷 躍居兒心科就診之冠

台灣兒童青少年精神醫學會發布兒少心理健康調查，近三年，憂鬱症、自殘等兒少患者明顯增加，位居兒童身心科門診診斷類別第一名。...

台灣塑膠袋上癮了嗎？限塑喊很大 卻年年用更多

儘管台灣陸續推動數項限塑政策，但塑膠袋使用不減反增，針對廣大的各種消費模式，因為許多不具強制性限塑，導致台灣人每年每人用掉780個塑膠袋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。