教宗、李登輝都因1病過世 蘇一峰：老人家5情況要警覺

羅馬天主教教宗方濟各21日上午7時35分（台灣時間同日下午1時35分）逝世，享壽88歲。胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，教宗疑似先流感重症，後吸入性肺炎，嗆到食物後感染肺炎，一度使用呼吸器，治療了好幾個月而過世。我前總統李登輝也是喝牛奶時嗆到，後來在醫院住院半年後過世。

蘇一峰說，教宗因為身份的關係，要常常跟民眾接觸，也不能戴口罩，其實更容易被傳染呼吸道疾病。

為什麼肺炎容易重症？蘇一峰表示，肺炎感染肺部，容易缺氧致命；肺炎的感染源多樣化，從細菌病毒黴菌隱球菌結核菌等等，藥物選用複雜；肺炎不容易找到致病原，因為肺部深處的痰液不易取得；肺藥物濃度低，藥物注射血管到肺部濃度常常只剩3成。

「老人家肺炎常常不會發燒，不能用發燒當作診斷依據」，蘇一峰表示，老人家肺炎常常用「精神差」、「嗜睡」、「跌倒」、「昏迷」、「喘」來表現。