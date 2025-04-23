睡相不好＝習慣差？日睡眠專家警告：可能是潛藏的疾病警訊

根據「otona × answer」報導，許多人在睡夢中會出現「睡相差」的情況，包含頻繁翻身、踢被，甚至跌下床。日本高級睡眠健康指導師山本智子指出，這些現象往往與睡眠環境、自律神經失調，甚至潛在疾病有關，建議從改善睡眠習慣與環境著手，才可能真正解決問題。

山本表示，睡相不佳的主要原因是睡眠環境不佳，例如床墊與枕頭的硬度不合、棉被太重，或是臥室溫度、濕度不適、光線與噪音干擾，甚至寵物的活動都可能造成影響。此外，壓力過大導致自律神經失調，也會讓人難以入睡、睡眠變淺，進而增加翻身次數。有些情況則與疾病有關，例如睡眠呼吸中止症候群、快速動眼期行為障礙、躁動腿症候群等，若情況一直很嚴重，應尋求專業醫師的協助。

至於是否該擔心翻身次數過多，山本解釋：「其實適度翻身有助於分散身體壓力與調節體溫。」成年人一晚平均會翻身約20至30次，反而是翻身次數過少，也可能代表睡眠品質不佳。她建議，從更換合適的床墊與枕頭、控制室內溫濕度做起，尤其夏天高溫容易翻身次數增加，此時可善用冷氣調整環境，避免干擾睡眠。

因此，睡相不好不只是「習慣問題」，更可能是身體發出的警訊。除了檢視睡眠環境外，也要關注壓力管理與作息調整，例如每天接受日照、拉筋放鬆、泡溫水澡等，有助於穩定自律神經，進而提升整體睡眠品質與健康。