今熱如盛夏 吳德榮：將創今年最高溫、明午後轉雨降溫

今晨金馬及新竹有濃霧；中央氣象署發布濃霧特報，金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天晴朗穩定、紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄；熱如盛夏，應注意防曬、防中暑。金馬及西半部有起霧的機率。北部19至36度、中部20至36度、南部19至38度、東部19至38度。

明天上半天仍偏暖，吳德榮表示，下午起至周四鋒面在北台灣附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，北台灣轉涼；周五、周六鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼；期間有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象署的即時訊息。

周日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨。吳德榮表示，下周一另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨的機率。下周二至下周四逐漸好轉，氣溫逐日升；下周二山區午後仍有雨，下周三、下周四各地晴朗穩定。模式未期的短波活動，模擬不確定性大，應注意其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。