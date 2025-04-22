今天爆熱大台北飆36度高溫 明起變天雷雨炸全台陡降溫

中央氣象署發布濃霧特報，金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

本周為天氣及溫度多變化的1周，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，特別是在明天到周六，鋒面及華南雲雨帶加上東北季風增強影響，各地降雨增多，不排除有局部雷雨或較大雨勢發生機會，溫度也會較明顯轉涼。

吳聖宇說，今天台灣在鋒面前方，偏南風到西南鋒的暖空氣較為增強，各地天氣大致穩定，晴到多雲為主，僅山區午後可能有零星降雨機會。溫度預報很高，特別是可能受到背風面沉降增溫作用影響的大台北地區，預報高溫來到35至36度。中南部地區可能因為暖空氣堆積作用加上陽光加熱作用，出現33至35度的高溫。

中央氣象署發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。臺北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號。

鋒面明天一早抵達，吳聖宇表示，之後逐漸由北往南通過，並且斷裂成兩部分。受到鋒面通過影響，北部、東北部清晨過後就會轉為陰天有短暫陣雨或雷雨天氣，中部、花蓮一帶在中午前也將逐漸開始有短暫陣雨或雷雨機會。注意局部對流系統發展的機會，不排除有局部較大雨勢出現的可能性，也可能伴隨強陣風現象，天氣較不穩定。

吳聖宇表示，南部及東南部地區受影響比較小，但也會有局部短暫陣雨或雷雨機會，降雨時間則要等到明天下午或晚間才會出現。

溫度方面，他說，由於降雨增多，加上鋒面通過後風向轉偏北到東北風，北部、東北部、花蓮等地明天白天高溫降到28至30度，較為轉涼，中南部及台東高溫仍有30至33度，還是比較悶熱。

吳聖宇表示，鋒面斷裂成東、西兩部分後，東半段很快向東遠離，西半段則會停留在大陸華南沿岸一帶，配合中層短波槽系統，形成有利於華南雲雨帶發展、東移的環境，預估周四至周六就會受到華南雲雨帶影響，中部、北部、東北部降雨機會較高，有短暫陣雨或雷雨，南部及花東地區受影響較小，但也會有局部短暫陣雨。

雖然對流系統發展的條件有隨時間逐漸轉差的趨勢，吳聖宇表示，但仍不排除會有局部對流系統在台灣海峽中北部活動的機會，尤其周四至周五，整體天氣仍然比較不穩定，要留意局部較大雨勢出現的可能性。

周六降雨將有機會較為減少，不過，吳聖宇表示，中北部、東北部還是比較容易會有下雨的情況。整個天氣要更進一步好轉，可能要等到周日，華南雲雨帶位置往北抬，對台灣的影響減小，降雨就會較為明顯的減少下來。

吳聖宇表示，周四至周六不僅降雨機會較高，受到底層東北季風增強影響，溫度也會較為轉涼，北部、東北部白天高溫會降到21至24度，中部及花東地區高溫也會降到24至28度，南部地區因為受雲雨帶及東北季風的影響較小，高溫還是有機會超過30度以上，南北之間的溫差可能會比較明顯，周五可能是溫度最為偏涼的一天。

他說，夜晚清晨的低溫不至於太低，中北部、東北部空曠地區低溫16至18度左右，南部及花東空曠地區低溫仍有18至20度或以上。

周日東北季風就會明顯減弱，吳聖宇表示，同時降雨減少、天氣好轉，各地高溫將會有較明顯的回升，尤其北部、東北部高溫可能一下子就會回升到28至29度或以上，溫度的起伏變化大，容易感冒，特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。