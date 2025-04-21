健康你我他／98歲父度難關 兒女心驚膽戰

父親98歲時，由外勞照顧，他天明即起床，練字、吃早餐、公園散步、閱讀書報、看電視…生活大致還能自理。然而，一次因吃飯嗆咳，造成吸入性肺炎住院，出院後，我們買了血氧儀，繼續陪父親散步、復健。

沒隔幾天，父親又顯得精神萎靡，昏昏欲睡。經測量血氧僅達70%。我懷疑是血氧儀有問題或是我操作不當，立即護送父親急診，經傷檢分類後，醫師診斷情況嚴重，發出病危通知，表情嚴肅地說：「還有其他親人嗎？請立刻通知。」隨即通知其他兄姊到醫院。

醫師研判父親呼吸衰竭。經手足們商量之後，都不忍心讓家父受插管、氣切…之苦，於是醫師請呼吸治療師為父親裝上正壓呼吸器治療。由於兄姊們都有了年紀，晚輩們又忙於學業事業，當下決定由我和外勞先在急診室中照顧父親，兄姊們先回家休息，第二天一早再換班。

夜裡，護理師細心地為我們關了燈，在昏暗中只聽見呼吸器規律的打氣聲。我忐忑地坐在床邊，握著父親的手，祈禱著。父親挺過了那一關，但從此離不開氧氣、正壓呼吸器。出院回家後，再也無法自行下床，循環、呼吸、泌尿系統持續崩壞，抵抗力極差；醫師囑咐：昏睡、發燒、喘就要立刻急診。

幸虧有卓越的醫療團隊支撐，讓我度過心驚膽戰的日子。