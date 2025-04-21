聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／98歲父度難關 兒女心驚膽戰

聯合報／ 文／小可（北市文山）
老父呼吸衰竭，幸虧有急診室的卓越醫療團隊協助。圖／小可提供
老父呼吸衰竭，幸虧有急診室的卓越醫療團隊協助。圖／小可提供

父親98歲時，由外勞照顧，他天明即起床，練字、吃早餐、公園散步、閱讀書報、看電視…生活大致還能自理。然而，一次因吃飯嗆咳，造成吸入性肺炎住院，出院後，我們買了血氧儀，繼續陪父親散步、復健

沒隔幾天，父親又顯得精神萎靡，昏昏欲睡。經測量血氧僅達70%。我懷疑是血氧儀有問題或是我操作不當，立即護送父親急診，經傷檢分類後，醫師診斷情況嚴重，發出病危通知，表情嚴肅地說：「還有其他親人嗎？請立刻通知。」隨即通知其他兄姊到醫院。

醫師研判父親呼吸衰竭。經手足們商量之後，都不忍心讓家父受插管、氣切…之苦，於是醫師請呼吸治療師為父親裝上正壓呼吸器治療。由於兄姊們都有了年紀，晚輩們又忙於學業事業，當下決定由我和外勞先在急診室中照顧父親，兄姊們先回家休息，第二天一早再換班。

夜裡，護理師細心地為我們關了燈，在昏暗中只聽見呼吸器規律的打氣聲。我忐忑地坐在床邊，握著父親的手，祈禱著。父親挺過了那一關，但從此離不開氧氣、正壓呼吸器。出院回家後，再也無法自行下床，循環、呼吸、泌尿系統持續崩壞，抵抗力極差；醫師囑咐：昏睡、發燒、喘就要立刻急診。

幸虧有卓越的醫療團隊支撐，讓我度過心驚膽戰的日子。

復健 醫師

延伸閱讀

90歲李富城「白血球飆破2萬」緊急住院 最新病況曝

90歲李富城驚傳緊急住院！「白血球飆破2萬」送急診

陸22歲女手術成功…待復甦室缺氧30分鐘 醫護竟沒人發現

新北躁鬱男發病 急診室強索鎮定劑遭拒叫囂遭訴

相關新聞

精神衛生法涉及病人權益 職能治療師盼納入程序監理人

「精神衛生法」上路至今2年多，涉及強制住院、緊急安置、社區治療等重要措施，並全面導入「專家參審制」，同時明定可為嚴重病人...

攝護腺肥大頻尿 多攝取茄紅素抗發炎

58歲李先生夜間頻尿4、5次，卻要好久才能解得出來，嚴重影響睡眠品質，就醫診斷為「攝護腺肥大」。台中榮總嘉義分院泌尿科醫...

肺癌篩檢發現主動脈瘤 醫師眼尖拆彈

一名60多歲男子今年3月間到衛福部樂生醫院進行肺癌篩檢，結果肺部無異常，卻被眼尖的醫師發現心臟有主動脈瘤，緊急為他安排轉...

健康主題館／女子沒三高卻心梗 脂蛋白(a)竟是元凶

61歲楊姓女子生活規律、不菸不酒，高血壓與高血脂也控制得宜，每年健檢的壞膽固醇（LDL）數值都在標準範圍內。未料，日前她...

健康你我他／98歲父度難關 兒女心驚膽戰

父親98歲時，由外勞照顧，他天明即起床，練字、吃早餐、公園散步、閱讀書報、看電視…生活大致還能自理。然而，一次因吃飯嗆咳...

收罰單或被逼車？台76線林厝大塞車 上班族焦慮陷兩難

彰化縣台76線快速道員林市林厝交流道上下班時間常壅塞，甚至回堵到八卦山隧道，車流量大時，原本的單線道會被併排通行，但有上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。