肺癌篩檢發現主動脈瘤 醫師眼尖拆彈

一名60多歲男子今年3月間到衛福部樂生醫院進行肺癌篩檢，結果肺部無異常，卻被眼尖的醫師發現心臟有主動脈瘤，緊急為他安排轉院，經手術救回一命。

樂生醫院健檢中心主任郭紋翠表示，院方今年起積極推動周邊社區居民定期癌症篩檢，該男子獲知消息後，安排一系列自費檢查，包含肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），檢查結果赫然發現，他的胸部主動脈有一主動脈瘤。事實上，該男子去年健檢就發現主動脈瘤，但因工作繁忙且身體未感覺不適，因此沒有進一步處置。

若因心臟血管結構、遺傳而導致主動脈脈壁異常膨大，大至血管的1.5倍，就稱為「主動脈瘤」，可能發生在主動脈的任何一部位。郭紋翠說，主動脈瘤未處理，可能持續增大，破裂的風險也逐漸增加，主動脈瘤平時不一定有症狀，但破裂就可能隨時出現生命危險。

男子經醫師說明後有所警覺，決定積極治療主動脈瘤，樂生醫院轉診中心積極安排男子後續轉院就診，也及時且順利地完成主動脈支架置放術。

郭紋翠提醒，健康檢查目的就是為了搶在疾病發生之前，藉由檢查發現危險因子，以及早介入、防止惡化。重視自身健康，除了定期健康檢查外，發現異常也務必要及時就醫追蹤或治療，才能促進健康，避免更嚴重的疾病發生。