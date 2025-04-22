健康主題館／女子沒三高卻心梗 脂蛋白(a)竟是元凶
61歲楊姓女子生活規律、不菸不酒，高血壓與高血脂也控制得宜，每年健檢的壞膽固醇（LDL）數值都在標準範圍內。未料，日前她因胸痛就醫竟被診斷為急性心肌梗塞，心臟主要動脈堵塞高達99%，合併血栓，緊急接受心導管手術才撿回一命。她不解明明數值都正常，為何仍會心肌梗塞？醫師指出，元凶正是「第四種血脂」脂蛋白（a）數值過高。
台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳志維說，許多人僅知道三種常見血脂，包括好膽固醇「高密度脂蛋白」（HDL）、壞膽固醇「低密度脂蛋白」（LDL），以及三酸甘油脂。但其實還有一項關鍵指標「脂蛋白（a）」，英文名稱為「Lp（a）」。這是一種與心血管疾病密切相關的血脂，卻常被忽略。
結合壞膽固醇 如同敵人撿到槍
根據研究顯示，脂蛋白（a）會與壞膽固醇結合，使血管更容易發炎、堵塞。陳志維形容，壞膽固醇就像「敵人」，而脂蛋白（a）則是一把「衝鋒槍」，當兩者結合，就像「敵人撿到槍」，對血管殺傷力倍增。
醫界目前尚不完全了解脂蛋白（a）未結合時的作用，但已知當它與壞膽固醇結合後，血管會誤以為它能溶解血栓而讓它進入，實際上卻無此功能，反而更容易造成血管發炎與血脂堆積。
近年臨床觀察發現，許多沒有三高的患者仍發生心肌梗塞，才逐步揭露脂蛋白（a）的影響。陳志維說，北醫從兩年前開始，針對心肌梗塞住院患者加做脂蛋白（a）檢驗，約400位患者中，有20%數值過高。脂蛋白（a）正常值應低於30mg／dl，曾有一位僅30歲的心肌梗塞患者，未有三高病史，卻檢出高達200mg／dl。
脂蛋白（a）濃度 服用特定藥物可降低
脂蛋白（a）濃度有九成由基因決定。研究顯示，約20%至35%的亞洲人先天超標，非洲族群則高達40%至50%。過去以為非洲人罹患心血管疾病與飲食有關，如今發現可能與脂蛋白（a）基因特性有關。
與壞膽固醇不同，脂蛋白（a）難以透過飲食改善。陳志維表示，目前能有效降低其濃度的方式，包括特定藥物與針劑。原用於降低壞膽固醇的後線針劑，現也證實可降低脂蛋白（a）濃度約20%至30%。此外，也有部分口服藥可選用，科學界正積極研發能干擾脂蛋白（a）與壞膽固醇結合的新療法。
檢驗濃度 健保有給付
檢測脂蛋白（a）只需抽血即可。若屬高風險族群，目前健保可給付檢驗費用，若有定期健康檢查，也應主動加做脂蛋白（a）檢測，及早了解風險，落實預防醫療，降低心肌梗塞與中風風險。
既然脂蛋白（a）對心血管健康有重大影響，歐洲心臟學會與美國心臟學會建議，四類族群應定期檢測其濃度：
1.有家族心血管病史者
2.無三高卻曾突發心肌梗塞或中風者
3.三高控制良好但仍反覆血管阻塞者
4.有早發性心血管病病史者
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