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兒少身心風暴 專輔超載接不住

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣兒童青少年精神醫學會發布兒少心理健康調查，近3年憂鬱症、自殘等兒少患者明顯增加。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣兒童青少年精神醫學會發布兒少心理健康調查，近3年憂鬱症、自殘等兒少患者明顯增加。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

新世代青少年面臨多重的心理困境，即使「學生輔導法」上路十年，仍接不住霸凌、自殺、暴力事件等複雜個案。專家呼籲，政府應更重視兒少身心風暴，強化社政、衛政、教育等各部門的網路與資源連結，接住每一個需要幫助的孩子。

立法委員陳培瑜表示，「學生輔導法」實施多年，但學校輔導老師明顯不足，絕大部分學校的專輔人員、輔諮中心的專輔人員，仍未聘達法律規定的人數。包含發展性輔導、介入性輔導、處遇性輔導等「三級輔導」系統普遍超載，光國小就缺了近千名輔導老師。

陳培瑜認為，政府應著手改善並補強人員不足、專業培訓等問題。此外，學生家長也需專業支持的協助，一起組成扶持團隊。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，專輔人力嚴重不足，地處偏遠的學校因班級數未達標準，而聘請「行動諮商師」負責輔導，不過，不夠熟悉個案的輔導人員，怎麼會知道孩子的困難點？遇到哪些問題？建議提升校園專責輔導人力，且需專業分工，例如，由社工至學生家中或社區進行訪視、諮商。

王瀚陽指出，政府提出「全民心理健康韌性計畫」，六年投入逾五十億元國家預算，成效尚待評估。建議從更前端投入中小學心理防治領域，並串聯資源整合，從源頭的預防做起，更勝於治療的諮商輔導。

社會環境愈趨多元複雜，身心狀況異常學生也愈來愈多，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，除了教育現場的專業輔導人力，應考慮家庭關係、社會價值，大家一起解決兒童、青少年的心理不安。

人力 輔導老師

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