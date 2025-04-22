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防藥品短缺 食藥署、健保署縮短審查時間

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

美國下一階段關稅政策恐提高藥品稅率，衝擊全球藥品供應，食藥署、健保署昨天啟動藥品短缺機制，以穩定供應鏈。另縮短新藥標準查驗登記等行政流程，如果是美國、歐盟、日本等先進國家核准的藥品，審查天數從三六○天，最短可縮短至一二○天以下。

目前我國藥廠製藥所需原料藥主要來自中國，其次為印度，擔心日後來源不穩定，食藥署副署長王德原表示，已請藥廠增加原料藥來源，如找到新的原料藥來源，將加速辦理GMP等審查。至於本土原料藥價格較高，食藥署將優先輔導藥廠選用本土原料藥。

食藥署建立藥品短缺處理機制，當發現藥品有短缺之虞，即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。另外，制定必要藥品清單，對於罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等等重要藥品，將加強追蹤。

機制 美國 食藥署

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