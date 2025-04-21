精神衛生法涉及病人權益 職能治療師盼納入程序監理人

「精神衛生法」上路至今2年多，涉及強制住院、緊急安置、社區治療等重要措施，並全面導入「專家參審制」，同時明定可為嚴重病人選任程序監理人，以保障其權益。職能治療公會全聯會今表示，應讓職能治療師正式納入程序監理人角色，能讓制度真正落地。

職能治療公會全聯會理事陳柏宏說，依現行法規，程序監理人需與受監理人進行溝通、評估意願與認知狀況、整合主觀與客觀資訊撰寫書面報告，提供法院作為裁定依據。此角色不僅是法律程序的協助者，更是病患與司法之間的重要橋樑。若缺乏足夠精神醫學背景及溝通技巧，恐影響判斷品質與當事人權益。

此外，職能治療師也具備連結社區資源的能力，能依病患狀況提出後續安置或支持計畫，讓法院在裁定時有更完整的參考依據，有助兼顧病患、家屬及社會整體利益，達成醫療與人權的雙重保障。

陳柏宏指出，目前，職能治療師已是強制社區治療審查會的成員之一，具備法定專業地位。將其納入程序監理人制度，除能提高整體評估的專業度與中立性，更是對精神病患人權與健康的重大保障。

台灣職能治療學會顧問張自強說，職能治療師長期參與精神醫療、心理復健與社區支持服務，對精神病人的功能評估、意願溝通與危機處理具有豐富經驗，並能運用專業的會談技巧與觀察能力，與病患建立信任關係，引導其清楚表達自身意願與需求，提出符合病患最大利益的處遇建議。

舉例來說，當一名受監理人在面對強制住院的決策時，職能治療師能透過有效的溝通技巧，引導其表達內心的想法與感受，並評估其意願是否真實反映自主意志。在過程中，職能治療師能夠整合主觀陳述與客觀評估，為法院提供更全面的建議，從而幫助法院做出更為公正的裁判。

此外，職能治療師的加入不僅提升了程序監理人的專業性，也有助於建立更為完善的制度。他們能結合社區資源，提出適當的支持方案，進一步保障受監理人的健康與權益，並兼顧其家屬及人權的考量。

未來透過職能治療師的參與，將是新制精神衛生法成功施行的重要推手。期盼法界、醫界與政策制定者攜手合作，建構更完善的程序監理制度，讓每一位身處司法與醫療交界的病患，都能獲得真正貼近其需求、尊重其意願的專業協助。