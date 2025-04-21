收罰單或被逼車？台76線林厝大塞車 上班族焦慮陷兩難

彰化縣台76線快速道員林市林厝交流道上下班時間常壅塞，甚至回堵到八卦山隧道，車流量大時，原本的單線道會被併排通行，但有上班族反映，她因併排通行，被檢舉達人檢舉開了張3000元罰單，後來就不敢併排通行，卻又因此被逼車、敲車門，讓她每天下班都不知該怎麼辦。

立委陳素月今天邀集立法院交通委員會、並會同交通部長陳世凱、彰化縣長王惠美等人及各單位考察「林厝交流道壅塞改善進度」、「員林市大饒路拓寬規劃工程」等交通建設。

上班族黃小姐特別請假來陳情，她每天上下班都需通行林厝交流道，日前突接到一張3000元罰單，才知自己被檢舉達人檢舉而被開罰，她以往經過林厝交流道因車流量大時，會跟著前車併排行駛，但接到罰單後才知原來該處是單線道，若併排行駛會開罰。

黃小姐說，後來她就非常守法不併排行駛，但今年2月卻在林厝交流道被後車逼車，不滿她不併排行駛，甚至對方還來敲車窗叫囂、破口大罵，她嚇得報警，在面對檢舉達人和逼車的兩難，只要被開張罰單，一天工資都沒有3千元，每天下班都有恐懼感，不知又要接罰單還是被逼車。

國道公路警察局第三公路警察大隊交通組長張弘杰表示，在單線道匝道超車是違規，林厝交流道出口是單線道，也建議交通單位可延伸標線，讓民眾比較好依循，避免事故風險。

彰化縣府交通處長林孟弘說，東彰道路通車後，大量車流進入台76線林厝交流道，導致尖峰時段回堵情形更加嚴重，雖已透過標誌、標線、號誌時間調整等疏解交通，但仍無法有效疏解林厝交流道壅塞情形，有賴中央透過工程手段達到實質改善效果，因此也建議於台76線適當位置增設銜接東彰道路匝道交流道系統。