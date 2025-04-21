金門濃霧亂象兩樣情 昨擠爆嗆「我要回家」今航班剩一堆空位

金門連續兩日受濃霧影響，航班大亂，大批旅客滯留機場，尚義機場昨天一度傳出擠進上千人，高喊「我要回家」，今天天氣好轉，各航線航班陸續疏運完畢，下午3時起，金門飛往北中南各航線班機都有空位，末班機晚間8時40分立榮金門飛往台北，還有76個空位，讓機場人員直呼「差一天，完全兩個世界。」

這兩天的「濃霧之亂」，有多位旅客在機場高喊「我要機票、我要回家」，讓機場工作人員與在地民眾看了直搖頭，機場工作人員與航警觀察，其實那天起鬨大鬧的，很多是旅遊團、陸配等，他們在場沒等一天就在喊「我要回家」，因為大家都想要當天就有加班機回去，才會一堆人起鬨高喊「要回家」，就是想著「會吵的孩子有糖吃」。

金門航空站指出，昨天滯留旅客約400至500人，因為大家候補都是北中南航線重複登記，加上不少人擔心濃霧會影響多日，提早到場確保能如期搭機，媒體拍的很多是當天正班機的搭機民眾，才會看起來「人潮滿滿」。

「根本沒等一天，就在喊要回家！」一名地勤人員搖頭苦笑說，其實各家航空公司櫃檯人員都相當辛苦，還要被罵，很多人無奈的說，一整天忙到晚間9時才吃飯；還有人說，忙到沒時間上廁所。

金門航空站表示，今天到站41班次，載客3932人，載客率85.57%；離站41班次，載客3648人，載客率92.03%，共82班次、旅客7040人；載客率88.80%。從下午3點後，北中南各航線均陸續出現空位，不再班班客滿，根據現場統計，16時20分飛往台北的班機都有空位，15時50分飛台中、17時30分飛台南的航班亦有空位；其中，18時10分飛台北的加班機還剩下15個座位，末班20時30分華信、20時40分立榮飛台北航班更分別有16席與76席空位，滯留旅客已全數輸運完畢。