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南海海槽大地震躲不掉？日學者建議「每天斷電3小時」提高生存能力

聯合新聞網／ 綜合報導
南海海槽大地震已是日本民眾，甚至是周邊各國關注的話題。地震示意圖。圖／ingimage
南海海槽大地震已是日本民眾，甚至是周邊各國關注的話題。地震示意圖。圖／ingimage

根據日媒「Diamond Online」報導，日本京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發表新書《大人のための地学の教室》（大人的地球科學教室，暫譯），強調因311大地震的影響，日本已進入地震、火山活動頻仍的「大地變動時代」，若想在地震、海嘯或火山噴發等災難中生存，必須具備基本的地球科學知識。書中指出，尤其在自然災害導致停電時，如何在沒有電力的情況下生活，將是未來每個人必須面對的課題。

以2018年北海道大地震為例，當時全境陷入大規模停電。鎌田指出，北海道特殊的地理與氣候條件，使得災後援助困難重重。尤其許多人過度依賴穩定電力生活，實際上並不適當，因為無論是地震、火山或氣候劇變，電力往往是最先中斷的資源。他建議每個人嘗試每天「斷電三小時」來體驗無電生活，從主電源關閉到不使用手機，徹底模擬緊急情況，培養自主生存能力。

除了電力外，食物的準備也不容忽視。鎌田鼓勵一般家庭準備能支撐兩天的糧食，單身獨居者則最好能撐五天，並在平日試著不用冷藏食材過生活。他強調，這不僅能幫助人們了解哪些物資在緊急狀況下最實用，也能發現日常生活中許多無形的浪費，進而反思現代社會對資源的過度依賴。

鎌田最後指出，災難只是起點，更大的挑戰在於如何以國際的觀點面對資源短缺與極端氣候的未來。他呼籲每個人從自身做起，透過減少對電力的依賴與浪費糧食，才能真正實踐所謂的「永續社會」，並在災變來臨時具備生存能力。

地震 日本 海嘯

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