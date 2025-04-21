泰國電子入境卡將上路 駐台代表：方便旅客快速通關

泰國將於5月1日推出泰國電子入境卡系統，民眾在入境泰國前3天可以上網填寫，以利入境程序。泰國駐台代表文那隆今天表示，推出電子入境卡目的是方便旅客更快速通關，若民眾不熟悉數位申請，可以於抵達泰國後再當場填寫表格。

泰國移民局4日發布新聞稿表示，5月1日起，所有非泰籍的旅客透過陸海空關口進入泰國前，都要先到泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card,TDAC）填寫個人資訊、航班資料和住宿地點等，民眾可以在入境前3天上網登記，例如5月1日入境，4月28日就可以上網填寫資料。

泰國貿易經濟辦事處下午舉行記者會，文那隆（Narong Boonsatheanwong）宣布「2025泰國文化節」將分別於25至27日於信義遠百A13，以及28日於高雄衛武營表演廳盛大舉行。

文那隆表示，去年是首度台灣造訪泰國的旅客人數突破100萬人次，同時去年泰國旅客造訪台灣的人數也超過50萬人次，台灣和泰國的直飛班機，一週多達160班次，可以看出雙方往來密切。

針對推出泰國電子入境卡的原因，文那隆表示，每年有超過3500萬人次的各國旅客造訪泰國，泰國想盡辦法讓旅客能在機場以最快速度通關入境泰國，目前也推出自動通關服務，因此透過泰國電子入境卡能讓旅客不會在通關時等候過久。

對於年長或是不諳數位申請的旅客，文那隆說明，可以在抵達泰國後當場填寫入境卡，「不會因此把旅客卡在機場內」，泰國會提供最優質的服務給赴泰旅遊的遊客。

對於美國對等關稅政策是否衝擊台灣赴泰觀光人數，文那隆表示，需等後續各國與美國協商後才能評估影響，但其實危機也是轉機，台灣和泰國在貿易、觀光等領域攜手合作，一定能夠克服困難，而泰國貿易經濟辦事處願充當台泰雙方的「客服中心」，針對貿易、觀光等領域解答各界的疑問。