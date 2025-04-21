小型菇類堆肥發酵裝置誕生 青農降本省工

農試所今天表示，費時3年研發完成新型專利「小型菇類堆肥發酵裝置」，1次可完成300公斤栽植洋菇所需的堆肥製作，人力省75%、翻堆動作減40%，且購置費不高，適合青農使用。

青農是專業農養成的重點對象，農業部農業試驗所植病組研究員石信德告訴中央社記者，約計費時3年，完成「小型菇類堆肥發酵裝置」的研發，且是創新技術，已取得國內新型專利，並有1家廠商完成技轉，可生產上市，剛入行的青農不需要大金額投資，就可以著手生產。

石信德說明，菇類生產分成2類，通常為大眾熟悉的太空包，用以生產香菇、金針菇、杏鮑菇；另一種是使用稻草、乾燥化的雞糞製作堆肥，用以生產洋菇、巴西蘑菇及草菇，這次研發的裝置就是生產洋菇等所需使用。

適合青農之外，石信德說，農校教學使用也再恰當不過，因為對照一般菇類堆肥場，一次堆肥製程需近1個月，至少要4到6人執行翻堆動作，有時還需購置機具協助，「小型菇類堆肥發酵裝置」購置成本不多，靠智慧發酵控制即可，只要在放入桶槽前翻堆資材，省人力75%、翻堆動作也少40%，生產時間縮短10到14天。

此一裝置包含桶槽及控制模組，石信德強調，其中的智慧發酵控制可導入新鮮空氣，讓堆肥生長出好的微生物，並排出不好的氣體氨等，不需要人力去執行。

效益方面，石信德以數據說明，「小型菇類堆肥發酵裝置」的桶槽約1公噸容量，1次可產出300公斤堆肥，可滿足洋菇收成4到5次用量，已與一般農家用堆肥場生產的1次產量相當，坪效約20到40公斤產量，水準也齊一，有利青農初期熟練生產技能，再逐步擴大規模穩健經營。