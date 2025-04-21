快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署發文給旅遊業者，要求業者宣導台人赴陸旅遊風險意識。圖／截自北市議員侯漢廷臉書
觀光署發文給旅遊業者，要求業者宣導台人赴陸旅遊風險意識。圖／截自北市議員侯漢廷臉書

賴清德總統今年3月13日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，提及在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等，今傳觀光署發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸；業者表示，僅是勸導，對業務並無影響。

台北市議員侯漢廷今爆料，觀光署發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸，他指出台人赴陸共230萬人次，禁止團客赴陸已對業者重大打擊，好不容易旅行社能代辦機票、賺點收入，政府還要求業者最好把客人推掉，「這收入是民進黨要補嗎？」更質疑法規沒有法源依據。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，上周就收到公文，但對業者及業務並無影響，畢竟只是協助宣導，並無法律約束，想去的人、必須去的人就還是會赴陸，且目前也沒規定未落實登錄者將遭罰鍰，因此也是看旅客個人意願。

機票 法律約束 觀光署

延伸閱讀

中央要求旅遊業者「勸阻」遊客赴陸 侯漢廷批：收入民進黨補嗎？

劉世芳稱北檢抗議全送法辦 藍議員貼自首照、寄花籃「司法已死！」

青年軍遭控幽靈連署最高50萬交保 侯漢廷批：罷綠比共諜嚴重？

罷傅崐萁連署4千份格式有誤花檢稱無人檢舉不查 侯漢廷出手了

相關新聞

觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度

賴清德總統今年3月13日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，提及在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險...

10種常見行為 都可能是成人ADHD症狀

美國大約有1000萬名成人（全球超過3億6500萬人）罹患ADHD，由於成年人的症狀可能非常不同，常常造成診斷延誤甚至被忽略，對生活與健康造成顯著的負面影響。

天氣回暖不會中風？醫師搖頭當心「4主因」：不喝水小心血栓

天氣逐漸回暖，本週也將迎來今年最高溫。天氣變熱就不用擔心中風嗎？陽明教大附醫神經外科主治醫師謝炳賢搖頭，強調雖然溫度逐漸回升，但是現在早晚溫差劇烈，身體的調節機制容易失衡，還是存在中風風險！

成人最常見血癌—急性骨髓性白血病 別忽略這4症狀

剛滿50歲的許先生熱愛運動，自認體力與身型均不輸年輕人，但年初卻常覺疲累，感冒發燒、骨骼疼痛，原以為是流感所致，但一次在...

健保署擬強制薪資待遇 基層醫療協會：政府先以身作則

衛福部健保署擬修「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，要求醫院、診所醫事人員月投保薪資，不得低於最低工資2倍及1....

明更熱！高溫飆37度 周三變天「全台有雨」最涼時間曝

明天會比今天更熱，局部地區高溫上看37度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地晴到多雲，周三至下周一受到鋒面及東北季風影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。