觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度
賴清德總統今年3月13日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，提及在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等，今傳觀光署發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸；業者表示，僅是勸導，對業務並無影響。
台北市議員侯漢廷今爆料，觀光署發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸，他指出台人赴陸共230萬人次，禁止團客赴陸已對業者重大打擊，好不容易旅行社能代辦機票、賺點收入，政府還要求業者最好把客人推掉，「這收入是民進黨要補嗎？」更質疑法規沒有法源依據。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，上周就收到公文，但對業者及業務並無影響，畢竟只是協助宣導，並無法律約束，想去的人、必須去的人就還是會赴陸，且目前也沒規定未落實登錄者將遭罰鍰，因此也是看旅客個人意願。
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