華航2025馬拉松開放報名 完賽抽35張機票贈送哩程

中華航空今天（21日）宣布2025年馬拉松星光夜跑將於10月11日在台北大佳河濱公園舉辦，賽程包括半程馬拉松組（21K）、漫遊健跑組（10K）及親子星空組（5K）。今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，即刻開始報名，報名截至6月23日止。活動當天也將為跑者打造專屬音樂補給站，邀請DJ林貓王、9m88、宇宙人及旺福樂團接力演出。

華航今天舉辦第二屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，由華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、資深副總經理陳奕傑共同主持。交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市觀傳局副局長薛秋火及台北市體育局專委呂生源等貴賓出席見證。華航長期贊助的運動選手，包括網球選手楊亞依、滑冰選手黃芊華、桌球選手張佑安，以及桃園璞園領航猿球員代表白曜誠等人也都到場推廣。

華航表示，深耕企業永續，本賽事邀請包含身障跑者、陪跑員等公益組一同參與；獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

此外，為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2,100哩、健康樂跑組1,000哩、親子休閒組500哩；所有完賽跑者除現場參加35張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣；使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費最優8折起優惠、中國信託全卡友享9折優惠。若於4月21日至5月21日至桃園國際機場凱悅酒店訂房有85折優惠，餐飲服務同享折扣。