明更熱！高溫飆37度 周三變天「全台有雨」最涼時間曝

明天會比今天更熱，局部地區高溫上看37度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地晴到多雲，周三至下周一受到鋒面及東北季風影響，各地降雨機率偏高，溫度也略降，尤其周五是本周最涼的一天，整天溫度約20度，26日周六溫度再回升至25度，但濕度仍高，會是又濕又悶的天氣型態。

曾昭誠說，明天（22日）天氣與今天類似，各地晴到多雲，僅山區有零星降雨；周三至下周一（23至28日）降雨機率偏高，周三、周四有一波鋒面，加上東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨雷雨，還需慎防較大雨勢，東半部也會降雨，南部則為多雲的天氣，午後各地山區須慎防雷陣雨。

周五、周六（25、26日）鋒面通過，但東北季風持續，加上華南雲雨區影響，中部以北有廣泛降雨，雖相較周三、周四雨勢沒那麼強，但降雨範圍較廣，東半部、恆春半島有局部降雨，南部也有零星降雨，全台都有降雨的機會。

周日（27日）東北季風減弱，各地降雨逐漸趨緩，但中層通過水氣仍多，北部、東半部、恆春半島有局部降雨，中南部則回到多雲的天氣，各地山區午後有雷陣雨。

曾昭誠提及，下周二（28日）前後將有另一波鋒面影響，北部、東半部、恆春半島有局部降雨機會，因預報時間較長遠，不確定性大，但北東天氣偏濕的機會仍高。

溫度方面，曾昭誠指出，西南風增強，因此明天溫度比今天更高，今天最高溫為屏東山地門37度，明天局部地區也有機會出現37度高溫，東南部如太麻里等地會有焚風發起機率，大台北盆地、南部、東南部高溫36度，其他地區高溫約31至33度，西半部31至35度。

周三起開始下雨，溫度有些降溫，但各地高溫仍有30度；周四東北風增強，北部、宜蘭溫度略降，但幅度不大，整天溫度約25至27度；周五最涼，整天溫度降至約20度；周六、周日再回溫至25度。至於中南部溫度影響不大，整天溫度約25至30度。