快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

張紅蘋「綻」專輯從戰火記憶出發 展現生命韌性

中央社／ 台北21日電

旅美作曲家張紅蘋推出首張個人作品專輯「綻（Blossom）」，象徵生命在歷史與現實壓力之下仍選擇綻放的力量。張紅蘋說，祖父母歷經戰亂仍然抱持堅強與韌性的精神，是她創作專輯的靈感起源。

張紅蘋接受中央社記者專訪表示，她的祖父在癌症末期因服藥導致意識模糊時，曾經嚴厲緊抓著她的手大喊「快躲到防空洞」；祖母則親眼目睹空襲掃射，「這幾年大環境紛亂，我想起祖父母經歷戰爭的陰影，以及堅強生存的精神；這些記憶與跟我自身的文化養成，催生了這張專輯。」

「綻（ Blossom ）」專輯融合張紅蘋在台灣成長與旅居紐約10年的音樂歷程，張紅蘋表示，「音樂不只是創作，更是對生命的一種回應與誓言。」透過這些作品，她希望喚起人們對歷史的反思、文化的認識與和平的渴望，也呼應古典音樂是一種療癒的媒介。

張紅蘋為美國紐約大學音樂理論與作曲碩士，2017年創作「木蘭幻想曲」管樂版本曾入圍世界管樂協會（WASBE）第一屆國際作曲大賽，多年來陸續獲朱宗慶打擊樂團、灣聲樂團以及紐約新亞室內樂協會（NACMS）等委託創作。

「綻（ Blossom ）」專輯可以說是張紅蘋聚焦東西方文化融合以及古典與現代音樂交織的成果，其中收錄3首器樂作品包括「櫻花雨」、「藝伎」以及「絲路幻想」；The Unknown Bird以及The Cloud則是英國詩詞譜曲的聲樂與鋼琴三重奏，展現人聲的靈動與張力，讓不同文化元素在樂音中互動與迴盪。

張紅蘋分享，「櫻花雨」的靈感源自2019年4月造訪東京新宿御苑以及陽明山賞櫻的回憶，她選擇鋼琴與豎琴合奏，運用撥片以及指甲撥弦的聲響，展現日本傳統箏曲的韻澤，也勾勒空靈氣氛。在「藝伎」裡則使用長笛描繪「尺八」以及哭腔，弦樂的撥奏傳達箏與三味線的色彩，展現藝伎傳統藝術的底蘊。

這次合作的音樂家包括知名愛默森弦樂四重奏（Emerson String Quartet）創始成員小提琴家尤金・卓克（Eugene Drucker）、鋼琴家盧易之、指揮家曾維庸、日裔大提琴家久保田拳（Ken James Kubota）等等，錄音與後製則由2022年傳藝金曲獎最佳錄音獲獎者林孝親擔綱。

專輯除在各大數位平台同步發行外，也推出實體專輯，張紅蘋也親筆撰文，內容涵蓋音樂家介紹、製作歷程攝影紀錄以及完整詩詞中英文版本。除了發行創作專輯之外，她也受紐約「交織當代室內樂團（INTERWOVEN）」之邀，委託創作新曲，預計於2026年農曆新年期間在紐約首演。

張紅蘋表示，這次能夠邀請來自不同國家的音樂家合作，「我覺得這就是古典音樂的力量，可以跨越年齡、種族、國界，向社會發聲，表達反戰以及對和平的禮讚。」

紐約 鋼琴 音樂

延伸閱讀

新加坡總統出訪華府與紐約 將會見聯合國秘書長

日本天后屍骨未寒 唱片公司竟推「買專輯送裸照」引譁然

蔣榮宗首挑大樑 精心配樂「歡迎光臨 二代咖啡」

雲林布袋戲揚名國際 韓國EBS來台拍「偉大遺產」專輯

相關新聞

觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度

賴清德總統今年3月13日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，提及在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險...

10種常見行為 都可能是成人ADHD症狀

美國大約有1000萬名成人（全球超過3億6500萬人）罹患ADHD，由於成年人的症狀可能非常不同，常常造成診斷延誤甚至被忽略，對生活與健康造成顯著的負面影響。

天氣回暖不會中風？醫師搖頭當心「4主因」：不喝水小心血栓

天氣逐漸回暖，本週也將迎來今年最高溫。天氣變熱就不用擔心中風嗎？陽明教大附醫神經外科主治醫師謝炳賢搖頭，強調雖然溫度逐漸回升，但是現在早晚溫差劇烈，身體的調節機制容易失衡，還是存在中風風險！

成人最常見血癌—急性骨髓性白血病 別忽略這4症狀

剛滿50歲的許先生熱愛運動，自認體力與身型均不輸年輕人，但年初卻常覺疲累，感冒發燒、骨骼疼痛，原以為是流感所致，但一次在...

健保署擬強制薪資待遇 基層醫療協會：政府先以身作則

衛福部健保署擬修「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，要求醫院、診所醫事人員月投保薪資，不得低於最低工資2倍及1....

明更熱！高溫飆37度 周三變天「全台有雨」最涼時間曝

明天會比今天更熱，局部地區高溫上看37度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地晴到多雲，周三至下周一受到鋒面及東北季風影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。