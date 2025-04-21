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影／等史博館個展等了八十年 98歲李再鈐仍持續創作

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，文化部長李遠（右一）、史博館館長洪世佑（右二）在藝術家李再鈐（左二）的解說下參觀展覽。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，文化部長李遠（右一）、史博館館長洪世佑（右二）在藝術家李再鈐（左二）的解說下參觀展覽。記者潘俊宏／攝影

國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，年逾九旬的藝術家李再鈐表示，現在仍然繼續在創作，但是期待在史博館舉辦個展卻是等了80年。

李再鈐表示，當他20多歲的時候看到他的老師在這裡辦展，當時就很嚮往一樣到史博館辦展，現在很開心能如願到這裡辦個展，足足等了80年，現在已經98歲仍然繼續創作。

文化部長李遠出席開幕式說，他真的很不想錯過這位等了80年的藝術家個展，當他牽著李再鈐老師的手看展時好像牽著爸爸的手，看到台灣一代一代的藝術家為這塊土地注入文化的養分。

史博館表示，策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，引導觀眾認識藝術家如何在台灣歷史發展的背景下成長，並塑造出獨特的藝術語彙，為藝術的傳承與發展綻放光輝。系列之一「穿越世代－李再鈐個展」匯集了李再鈐包括水墨、書法、立體裝置等多元經典之作，也首度公開全新創作《跳石子》，引導觀眾體驗跨世代的藝術之旅，領略李再鈐深厚的藝術造詣與時代精神。

展覽以3大展區完整呈現李再鈐的藝術風貌，展區「低限無限」傳達李再鈐受西方低限主義與《道德經》思想的啟發，透過代表作《低限的無限》、《元》、《天地人和》等經典雕塑，觀眾可深入探索低限藝術的幾何秩序與公共藝術的社會參與。「元」展區表達哲學與幾何的交會，以東方哲學「元」為核心，從微觀到宏觀的哲思探索，也呈現藝術家如何回應數位時代及元宇宙的挑戰。「往昔情懷」展區則是傳統與現代的對話，展出書法、水墨、彩墨畫及小型雕塑，結合傳統書畫與現代雕塑語彙，探索藝術在科技時代的創新可能。

國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐的兒子台南藝術大學副教授李季（左）現場獨奏小提琴為展覽揭開序幕。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐的兒子台南藝術大學副教授李季（左）現場獨奏小提琴為展覽揭開序幕。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，不少民眾到場參觀作品。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，不少民眾到場參觀作品。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐表示他為了這個展覽等了八十年。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐表示他為了這個展覽等了八十年。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐（中）、文化部長李遠（右三）、史博館館長洪世佑（左三）等人一起為展覽揭幕。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，藝術家李再鈐（中）、文化部長李遠（右三）、史博館館長洪世佑（左三）等人一起為展覽揭幕。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，文化部長李遠（右）到場參觀藝術家李再鈐（左）的作品。記者潘俊宏／攝影
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，文化部長李遠（右）到場參觀藝術家李再鈐（左）的作品。記者潘俊宏／攝影

藝術家 觀眾

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