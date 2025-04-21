影／等史博館個展等了八十年 98歲李再鈐仍持續創作

國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，年逾九旬的藝術家李再鈐表示，現在仍然繼續在創作，但是期待在史博館舉辦個展卻是等了80年。

李再鈐表示，當他20多歲的時候看到他的老師在這裡辦展，當時就很嚮往一樣到史博館辦展，現在很開心能如願到這裡辦個展，足足等了80年，現在已經98歲仍然繼續創作。

文化部長李遠出席開幕式說，他真的很不想錯過這位等了80年的藝術家個展，當他牽著李再鈐老師的手看展時好像牽著爸爸的手，看到台灣一代一代的藝術家為這塊土地注入文化的養分。

史博館表示，策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，引導觀眾認識藝術家如何在台灣歷史發展的背景下成長，並塑造出獨特的藝術語彙，為藝術的傳承與發展綻放光輝。系列之一「穿越世代－李再鈐個展」匯集了李再鈐包括水墨、書法、立體裝置等多元經典之作，也首度公開全新創作《跳石子》，引導觀眾體驗跨世代的藝術之旅，領略李再鈐深厚的藝術造詣與時代精神。