影／等史博館個展等了八十年 98歲李再鈐仍持續創作
國立歷史博物館今天舉辦「穿越世代－李再鈐個展」開幕儀式，年逾九旬的藝術家李再鈐表示，現在仍然繼續在創作，但是期待在史博館舉辦個展卻是等了80年。
李再鈐表示，當他20多歲的時候看到他的老師在這裡辦展，當時就很嚮往一樣到史博館辦展，現在很開心能如願到這裡辦個展，足足等了80年，現在已經98歲仍然繼續創作。
文化部長李遠出席開幕式說，他真的很不想錯過這位等了80年的藝術家個展，當他牽著李再鈐老師的手看展時好像牽著爸爸的手，看到台灣一代一代的藝術家為這塊土地注入文化的養分。
史博館表示，策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，引導觀眾認識藝術家如何在台灣歷史發展的背景下成長，並塑造出獨特的藝術語彙，為藝術的傳承與發展綻放光輝。系列之一「穿越世代－李再鈐個展」匯集了李再鈐包括水墨、書法、立體裝置等多元經典之作，也首度公開全新創作《跳石子》，引導觀眾體驗跨世代的藝術之旅，領略李再鈐深厚的藝術造詣與時代精神。
展覽以3大展區完整呈現李再鈐的藝術風貌，展區「低限無限」傳達李再鈐受西方低限主義與《道德經》思想的啟發，透過代表作《低限的無限》、《元》、《天地人和》等經典雕塑，觀眾可深入探索低限藝術的幾何秩序與公共藝術的社會參與。「元」展區表達哲學與幾何的交會，以東方哲學「元」為核心，從微觀到宏觀的哲思探索，也呈現藝術家如何回應數位時代及元宇宙的挑戰。「往昔情懷」展區則是傳統與現代的對話，展出書法、水墨、彩墨畫及小型雕塑，結合傳統書畫與現代雕塑語彙，探索藝術在科技時代的創新可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言