新北增1麻疹確診累計2例 外縣市個案匡列接觸者

新北市衛生局今天表示，19日獲報新增1例麻疹，個案是35歲女子，她是新北今年第2例麻疹個案，為外縣市境外移入個案匡列的接觸者，已掌握個案家戶接觸者4人均無疑似症狀。

衛生局指出，個案於4月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，經安排就醫採檢後確診，目前狀況穩定，居家隔離中。經調查，可傳染期僅有中部縣市活動史。

針對預防麻疹，衛生局表示，接種疫苗是最有效的方法，家中若有年滿1歲幼兒、滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種。

衛生局指出，建議1981年後出生未曾感染麻疹或德國麻疹者、即將準備懷孕的婦女、醫護人員、預計前往高風險國家的民眾，可評估補接種1劑MMR疫苗。