青少年憂鬱、自傷急增 醫：「不想上學」是憂鬱症徵兆

「我今天頭痛，不想上學！」當孩子訴說身體不舒服、不要到校時，家長要多注意，有時是因情緒障礙引起，如憂鬱症、過動症等。台灣兒童青少年精神醫學會發布兩項大型兒少心理健康調查和研究，其中，憂鬱兒少大幅增加，成為兒童身心科門診診斷的第1名。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾表示，臨床研究統計，35%的心理疾病在14歲前就開始發展，而憂鬱症成為近三年兒心科門診增加最多的診斷類別，占56%。其次為焦慮症、3C及網路過度使用。他強調，除了就診年齡下降，國中階段憂鬱與自傷比率上升最顯著。

林健禾說，不快樂的孩子最常用頭痛、腹痛等身體不舒服，以及不想上學、情緒易怒來表現。有些孩子因表達困擾，會以自我傷害當作情緒宣洩的出口。「當孩子心情很糟又沒有其他解決辦法時，會傷害自己來蓋過委屈或生氣。」若孩子放下袖子或經常穿著長袖衣物，可能是想掩飾手臂上的自傷疤痕。

台灣兒童青少年精神醫學會的「憂鬱、自傷急速增加」調查發現，確診憂鬱症的孩子，從國小開始就有自殺和自傷意念。林健禾指出，兒童青少年時期是成長中變化最明顯的階段，身體、智力、人際關係等各方面不斷發展，若適應出現困難且無法獲得改善時，家長、老師應辨識嚴重程度，及時就醫或輔導資源介入。

另一項「中小學網路行為研究」顯示，性私密影像外流、網路霸凌及霸凌加害者、網路遊戲成癮問題，是增加兒少自傷風險的重要關鍵。國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒表示，這些網路不當行為在台灣兒童及青少年族群盛行率都很高，且與自傷風險有高度關聯性。

林煜軒說，性私密影像外流、網路霸凌、網路遊戲成癮，這三大網路行為在國小五年級到高中三年級的盛行率都不低，社群媒體易使青少年沉迷於同溫層內容，若本身已有憂鬱傾向或正面臨生活困難，演算法內容的持續推送，可能讓孩子們陷入更深的負面循環。

台灣精神醫學會理事長王仁邦呼籲，學校、社區與醫療三方應加強個案轉介合作，針對兒少心理健康「早期處理、早期介入、早期診斷」，有助於提升兒少心理健康韌性，避免成年後衍生更複雜的精神疾病與更大的失能風險。