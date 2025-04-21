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南韓來台人次可破31萬 觀光署攜手業者打造熱炒店行銷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供
交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供

2024年韓國來台人次突破百萬人次，今年1月至3月預估可突破31萬人次，交通部觀光署為持續招攬韓國旅客，由財團法人台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。

本次推廣活動首先於4月19日至20日在首爾年輕人聚集的漢南洞舉辦Roadshow，以台灣熱炒店為主題，現場金曲樂團「A_Root同根生」台味十足的演出，營造出熱炒店特有的活力與熱情。

活動內容讓韓國民眾參與經典熱炒「鳳梨蝦球」料理體驗、小籠包與臭豆腐羊毛氈鑰匙圈DIY體驗等活動，現場並提供台灣鹽酥雞、鹽水雞、美乃滋蝦球、金牌啤酒、芭柳汁等熱炒美食品嚐，讓韓國民眾在韓國也能感受到道地台灣熱炒美味。

觀光署表示，接續「台灣熱炒店」體驗活動，今天在首爾樂天酒店舉辦觀光B2B推廣會，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏帶領金門縣政府、連江縣政府、旅行社、交通及航空公司、飯店業者及觀光相關旅遊業界共46個單位、78位業者代表等，為韓國業者帶來最新資訊和合作優惠，氛圍熱烈促成超過200場商務洽談。

針對國際客推廣的「遊台灣金福氣」自由行抽獎活動，觀光署表示，自2023年5月辦理以來，在參加活動的各國旅客中，累計至今韓國旅客參加抽獎登錄名列第1，本次更於Roadshow活動現場加碼「遊台灣金福氣」住宿券抽獎，旅客可於來台住台灣優質旅宿時使用。

另外，觀光署也趁勝追擊於韓國暑期旺季前引客，吸引旅遊業者和自由行族群，用台灣熱炒美食及豐富活動帶動台灣魅力席捲當地，吸引來臺旅遊，感受遊台灣大滿足。

交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供
交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供
交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供
交通部觀光署為持續招徠韓國旅客，由台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「台灣熱炒店」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。圖／觀光署提供

熱炒店 首爾

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