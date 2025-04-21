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男常感冒發燒昏倒高球場 罹急性骨髓性白血病

中央社／ 台北21日電

許先生剛滿50歲，卻常疲倦、感冒發燒，甚至在高球場暈倒，竟是罹急性骨髓性白血病。醫生提醒此為成人最常見血癌，症狀不典型但惡化快，且近年國內研究發現，中壯年患者增加。

剛年滿50歲的許先生正值事業巔峰，經常與客戶相約打高爾夫球，自認體力不差，前陣子卻常感疲倦、骨骼疼痛等狀況，也頻繁感冒發燒。原以為是工作繁忙所致，直到某次在高爾夫球場上暈眩昏倒送醫，才檢查出罹患急性骨髓性白血病。

每年4月21日是世界急性骨髓性白血病日，中華民國血液病學會理事長柯博升表示，急性骨髓性白血病（AML）是成人最常見的血癌，台灣每年約新增1000名病患；因骨髓幹細胞基因突變，導致癌細胞過度增生，進而影響正常血球的數量，恐引發敗血症、肺炎或出血等嚴重併發症。

柯博升指出，急性骨髓性白血病常見4大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」；因症狀不具特異性，易被民眾誤認為貧血或感冒，延誤就醫時機，但病情又常惡化快速，導致多數患者就診時有生命危險，是最惡名昭彰的癌症之一。

過去此疾病被認為較好發於年長者，不過中華民國血液病學會「急性骨髓性白血病工作組」召集人、台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安指出，國內發生率不僅伴隨高齡化趨勢逐年攀升，且一項回溯性研究顯示，國內50歲至59歲中壯齡患者增加幅度顯著，呼籲中年民眾也不應輕忽。

除鼓勵病患積極NGS檢測、配合用藥治療，血液病學會與癌症希望基金會也提出對政策端的積極呼籲。癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，儘管目前急性骨髓性白血病的治療藥物選擇日益多元，健保給付的限制，導致患者需自費負擔次世代基因定序檢測（NGS）定額檢測外的差價，與部分未被給付的高額藥物費用。

許怡敏表示，盼政府提升NGS檢測給付預算、放寬藥物健保給付限制，避免癌友因面對治療的龐大經濟負擔，咬牙苦撐、甚至因此放棄治療希望。

患者 感冒 發燒

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