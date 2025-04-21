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接觸境外移入個案 新北女感染麻疹、匡列4家人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
麻疹疫情來勢洶洶，福部疾管署示警2類民眾，可自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。本報資料照片
麻疹疫情來勢洶洶，福部疾管署示警2類民眾，可自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。本報資料照片

新北衛生局今公布，19日接獲一例麻疹個案通報，35歲女，為外縣市境外移入個案匡列接觸者，於4月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等疑似症狀，經採檢後確診，目前狀況穩定，居家隔離中。新北衛生局指出，經調查可傳染期僅有中部縣市活動史，已掌握家戶接觸者4人，均無疑似症狀，持續追蹤健康情形。

據疾管署監測資料顯示，近期全球麻疹疫情嚴峻，鄰近國家越南麻疹疫情風險高，民眾近期如欲前往流行地區，可於出發前2周至亞東醫院或台北慈濟醫院「旅遊醫學門診」評估自費疫苗接種。另出入醫院或人潮密集公共場所，建議戴口罩以降低感染風險；若曾與確診個案接觸的民眾，請留意自身健康18至21天，如有發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等疑似症狀，務必戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史。

衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案應立即通報，避免疫情擴大。

衛生局呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，另建議1981年後出生未曾感染麻疹或德國麻疹者，如即將準備懷孕的婦女、醫護人員、預計前往高風險國家的民眾，可評估補接種1劑MMR疫苗。

疫苗 衛生局 麻疹

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