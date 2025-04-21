總額新制兒科限掛 醫：減初級診療盼保重症資源

健保新制個別醫院總額今年起上路，傳出有醫學中心擔心給付打折，兒科限制門診人數。醫界人士認為，減少小兒科初級診療門診量是正確方向，盼同步保障兒科急重症醫療資源。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，俗稱醫院個別總額或小總額制度，每家醫院年度健保點數預設上限，超過部分就打折或不給付。

台灣各地陸續實施個別醫院總額制度，最晚執行的台北區今年4月起上路，近期傳出小兒科門診額度被挪到成人科別，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天接受媒體聯訪表示，新制目標是分級醫療，讓初級診療科別，如小兒科等，落實於基層診所門診就醫。

洪子仁進一步說明，大型醫學中心減少小兒科初級診療門診，是為了配合健保署「降低大型醫院門診比率」的政策方向。從醫院管理的角度來看，降低初級診療在大醫院的占比，是一項合理且正確的措施。

洪子仁認為，從另一個角度來看，在少子化趨勢下，大型醫院應確保兒科急重症病患的就醫權益。建議可在「醫院個別總額制度」設計相關剛性保障機制，不僅保障兒科醫療資源，有助於吸引兒科醫師投入大型醫院服務。